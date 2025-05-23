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Власть

Фермеры Баткена жалуются на повышение тарифа на поливную воду

Фермеры Баткенской области жалуются на повышение тарифа на поливную воду. Об этом на заседании парламентской фракции «Ата Журт Кыргызстан» сообщила депутат Камила Талиева.

По ее словам, это сейчас большая проблема в айыл окмоту.

«Недавно в Минсельхозе выпустили перечень регионов с тяжелыми условиями. Туда вошли 15 районов. Почему туда не вошли Лейлекский и Баткенский районы? Вы бы вытерпели 50-градусную жару? А люди там живут в таких климатических условиях. Тариф на воду сильно повысили. Есть фермеры, которые взяли по 70-80 гектаров земли для укрепления границы. Для них стоимость поливной воды после повышения становится неподъемной. Крестьяне спрашивают, как они будут столько платить, учитывая тяжелые природные условия в регионе и дефицит воды? Они и так еле как поливают свои хозяйства», — сказала Камила Талиева.

По этому вопросу нардеп два раза направила письмо в Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, но не получила удовлетворительного ответа.

«В ведомстве отправили отписку. К тому же письмо содержит стилистические ошибки. Значит, в министерстве работы не ведутся, дисциплины нет», — заявила Камила Талиева.

Заместитель директора Службы водных ресурсов Мелис Райымкулов ответил, что этот вопрос будет решен в следующем году.

Депутат возмутилась ответом и потребовала немедленно решить проблему.
Ссылка: https://24.kg/vlast/330136/
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