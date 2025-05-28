Поливная вода. Не останутся ли фермеры Кыргызстана без нее в самую жару?

В последние годы фермеры Кыргызстана все чаще сталкиваются с нехваткой поливной воды. В республике уже была засуха, которая приводила к потере урожаев. Какая ситуация в этом году?

Об этом, а также о состоянии ирригационных систем и планах их модернизации в интервью 24.kg рассказал директор службы водных ресурсов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Нурлан Жумаев.

Накопление воды в водохранилищах и погодные вызовы

Он заверил, что «в этом году беспокоиться не о чем».

По словам Нурлана Жумаева, сейчас главные водохранилища страны, бассейны суточного (БСР) и декадного регулирования (БДР) имеют достаточные запасы воды.

Однако директор службы отметил, что весна, пришедшая «на пару недель раньше», внесла свои коррективы. «Минус в том, что из-за нынешней погоды сток воды в горных реках еще не установился. Это происходит, когда ночная температура стабильно держится выше +20 градусов, тогда и начинается приток воды за счет таяния ледников», — пояснил он.

Для управления ситуацией в условиях ранней вегетации и задержки речного стока создали оперативные штабы.

«Они работают во всех регионах, и у нас в службе тоже. Мы сейчас используем метод водооборота: поливаем один участок два-три дня, потом переключаемся на другой, чтобы выйти из этой ситуации. Но надеемся, скоро сток рек нормализуется, и фермерам беспокоиться не стоит», — говорит Нурлан Жумаев.

Проблема изношенных ирригационных сетей и ее решение

Он подчеркнул, что остальные 22 тысячи километров ирригационных сетей в ведении айыл окмоту.

Одной из главных причин потерь поливной воды является критический износ ирригационной инфраструктуры. По словам директора СВР, «в Кыргызстане в целом есть 28 тысяч километров ирригационных сетей», но из них только 6 тысяч километров находятся под управлением и обслуживанием подразделений ведомства.

Основная потеря воды происходит именно там, на бывших колхозно-совхозных ирригационных сетях, которые перешли в ведение ассоциаций водопользователей (АВП) более 20 лет назад. На этих участках какой-либо ремонт практически не делали. Для исправления ситуации служба водных ресурсов начала возврат бесхозных и неэффективно управляемых сетей на свой баланс.

«Это необходимо, чтобы мы могли доставлять воду фермерам в требуемом объеме и уменьшить ее потери», — заявил Нурлан Жумаев.

Аналогичную работу проводят и в отношении бассейнов суточного и декадного регулирования, которые зачастую являются сельскими прудами. Сейчас их по стране 526, из них только 114 под управлением службы. Остальными заведуют айыл окмоту.

«Мы начали принимать эти БСР на свой баланс для их реабилитации, восстановления или расширения. Мы обязаны бережно относиться к воде и хотим взять все это под свой контроль, довести до ума, наполнить, чтобы у наших фермеров не было проблем с поливом», — пояснил директор службы водных ресурсов.

Планы по восстановлению и строительству

В рамках краткосрочных проектов начали восстанавливать 55 таких объектов.

СВР разработала долгосрочную программу модернизации водной инфраструктуры. Нурлан Жумаев сообщил, что служба поставила задачу за 10 лет отремонтировать 106 БСР и БДР, разделив их на краткосрочные и долгосрочные проекты.

В качестве примеров глава службы привел недавний ввод в эксплуатацию двух БСР в Иссык-Атинском районе — «1 мая» и «Ивановка» каждый объемом более 1 миллиона кубометров.

Также он рассказал о строительстве крупных БСР «Тугол-Сай» в Джумгальском и «Шамши» в Кочкорском районах Нарынской области.

«Мы поэтапно строим во всех регионах либо восстанавливаем и расширяем наши БСР по всей республике. Хотим сначала довести до ума то, что уже есть, а затем построить новые объекты суточного и декадного регулирования», — заметил Нурлан Жумаев.

В этом году планируют восстановить и очистить 500 километров ирригационных сетей.

«Более 300 километров каналов мы уже отремонтировали и механически очистили. После окончания вегетационного периода продолжим эту работу», — отметил директор СВР.

Финансирование и внедрение водосберегающих технологий

Помимо бюджетных ассигнований, привлекают и средства доноров.

«В этом году из республиканского бюджета выделили около 5 миллиардов сомов на все эти мероприятия, включая БСР, БДР, каналы, ремонт наших головных сооружений и гидропостов», — рассказал Нурлан Жумаев.

«Мы сейчас сотрудничаем с Всемирным банком, Исламским и Азиатским банками развития», — сказал глава службы.

Одновременно с модернизацией инфраструктуры СВР содействует внедрению водосберегающих технологий.

«Мы рекомендуем фермерам переходить на капельное орошение для экономии воды и использовать методы дождевального полива. В этом году планируем освоить под капельное орошение около 20 тысяч гектаров земли: 5 тысяч — силами нашей службы, 15 тысяч — через фермеров», — подчеркнул Нурлан Жумаев.

Что лучше выращивать фермерам

Нурлан Жумаев также дал рекомендации фермерам относительно выбора сельскохозяйственных культур, сославшись на советы Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

«Прежде чем что-нибудь сажать и выращивать, наши фермеры должны сначала разобраться с источником. Каждая культура имеет свою кратность полива. Например, пшеницу можно поливать два-три раза в неделю, а есть культуры, требующие 8 или даже 12 поливов», — дополнил он.

Директор службы водных ресурсов указал на проблему мелкотоварности и несогласованности в выборе фермерами культур на смежных участках, что усложняет подачу воды.

«Получается, на одном участке выращивают клубнику, рядом — картофель или пшеницу. В этой ситуации нам сложно подавать воду. Если бы фермеры объединялись под какую-то одну культуру на одном участке, и нам, и им было бы легче», — пояснил он.

Новые тарифы на поливную воду

Справка 24.kg Сейчас в Кыргызстане действуют два тарифа на поливную воду: 250 сомов за 1 гектар — для регионов со сложными условиями;

500 сомов за 1 гектар — для тех, где есть доступ к воде и инфраструктура.

Комментируя новые тарифы на воду , Нурлан Жумаев заявил — это решение обусловлено необходимостью навести порядок в сборе и целевом использовании средств.

По расчетам Минводсельпрома, для полива гектара зерновых необходимо около 1 тысячи 100 кубометров воды за сезон.

По словам руководителя службы, ассоциации водопользователей получали средства от фермеров, но на этом процесс и завершался. По подсчетам СВР, они собирали от 1 до 1,5 миллиарда сомов в год, однако эти деньги «уходили в никуда». Есть факты, что фермеры платили до 2 тысяч сомов за гектар.

Нурлан Жумаев сообщил, что люди отнеслись к этим изменениям с пониманием. Плюс объемы воды, которые они получали ранее, останутся прежними.

Собранные деньги по новым тарифам, как заверил директор СВР, останутся в тех районах, где их собирают за полив. Их направят на восстановление местных арыков и каналов, другой инфраструктуры для своевременного обеспечения водой фермеров.