Орловская область России начала экспорт соевого шрота в Кыргызстан. Поставка осуществляется под контролем управления Россельхознадзора, сообщили в ведомстве.

Первая партия объемом 179 тонн была отправлена 24 ноября.

Отмечается, что предприятие-отправитель имеет соответствующую аттестацию Россельхознадзора для экспорта кормов в страны ЕАЭС, Китай, Турцию.

Качество и безопасность продукции подтверждены протоколами испытаний аккредитованных лабораторий. Поставка осуществлена с полным соблюдением ветеринарных требований страны-импортера.

Соевый шрот — это побочный продукт переработки продовольственной сои, который остается после извлечения масла из соевых бобов. Он имеет самое высокое содержание протеина и богат лизином и другими незаменимыми аминокислотами.

Соевый шрот отличается низким уровнем клетчатки и высокой усвояемостью, а по питательной ценности он близок к продуктам животного происхождения.

Благодаря оптимальному аминокислотному составу он стал базовым компонентом комбикормов для всех видов сельскохозяйственных животных, особенно для птицы.