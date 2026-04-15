Садыр Жапаров: Ситуация в Ормузском проливе повлияла на импорт удобрений

Садыр Жапаров сообщил, что ситуация в Ормузском проливе повлияла на поставки минеральных удобрений в страну. Об этом он заявил на встрече с жителями Ошской области.

По его словам, удобрения импортировались из России, Казахстана и Узбекистана.

«Однако из-за ограничений поставок через Ормузский пролив в этих странах возник дефицит, что также отразилось и на Кыргызстане. Мы стараемся по мере возможностей решать проблему», — отметил он.

Президент добавил, что проведены переговоры с китайскими инвесторами. Кроме того, начато строительство завода по производству минеральных удобрений в Ноокатском районе Ошской области.