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Общество

Неделя-24. Взрыв машины в Бишкеке, и какие улицы отремонтируют в столице

В Бишкеке во время движения на улице Элебесова 4 марта взорвалась машина. Возгорание потушили примерно через час. Водитель сгоревшего авто с ожогами госпитализирован. Читатель прислал в редакцию 24.kg видео с регистратора, где виден момент взрыва автомобиля. Источник в правоохранительных органах рассказал, что, по предварительным данным, в машине взорвалось газо-балонное оборудование.

Кадыр тун (Ночь предопределения) в этом году выпадает в ночь с 26 на 27 марта. «Ночь предопределения — ночь благословений и добра. В Коране указывается, что она лучше, чем тысяча месяцев, а это 83 года и 4 месяца. В ночь принято просить прощения за грехи и читать Коран», — сообщили в Духовном управлении мусульман Кыргызстана.

Нельзя проводить эту ночь в развлекательных местах. Кадыр тун проводят дома или в мечети.

В этом году Бишкек ожидает крупная реконструкция улиц. В частности, планируют построить четыре новые дороги:

  • продолжение улицы Сухэ-Батора от улицы 7 Апреля до улицы Ауэзова (4,5 километра);
  • продолжение улицы Ауэзова от улицы Сухэ-Батора до улицы Анкара (3,1 километра);
  • продолжение улицы Ахунбаева от улицы Достоевского до улицы Ауэзова (3,5 километра);
  • продолжение улицы Токтоналиева от Южной магистрали до улицы Абдрахманова (1,3 километра).

До конца 2025 года планируют открыть улицы Бакаева (от улицы Льва Толстого до улицы Боконбаева) и Кара-Дарыя (от улицы Горького до улицы Льва Толстого).

Новые мосты планируют построить:

  • на улице Ауэзова через канал ТЭЦ Бишкека;
  • на проспекте Жибек Жолу через реку Аламедин;
  • на улице Шукурова через Восточный БЧК до улицы Медерова.

По данным департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры муниципалитета, запланирована реконструкция следующих улиц:

  • улица Шабдана Баатыра от улицы Курманджан Датки до улицы Лермонтова;
  • улица Ахунбаева от улицы 7 Апреля до улицы Жукеева-Пудовкина;
  • проспект Жибек Жолу от улицы Курманджан Датки до улицы Лермонтова;
  • бульвар Молодой Гвардии от проспекта Жибек Жолу до улицы Боконбаева;
  • улица Льва Толстого от улицы Ибраимова до улицы Акиева;
  • улица Московская от бульвара Молодой Гвардии до улицы Фучика;
  • улица Медерова от улицы Панфилова до улицы 7 Апреля;
  • улица Курманджан Датки от проспекта Жибек Жолу до проспекта Чуй.

Ранее вице-мэр Жамалбек Ырсалиев заявил, что на строительство дорог в столице в этом году планируют потратить 4 миллиарда сомов.

По данным МП «Бишкектеплосеть», в 2025-м планируется также строительство тепловых сетей, что повлечет за собой долговременное перекрытие улиц:

  • тепловая сеть «Запад-2» (улица Фрунзе от улицы Торекула Айтматова до улицы Суюмбаева);
  • продолжение тепловой сети «Запад-2» (улица Фрунзе от улицы Суюмбаева до улицы Тыныстанова);
  • тепловая сеть по улице Курманджан Датки (от проспекта Чуй до улицы Фрунзе);
  • продолжение тепловой сети по улице Курманджан Датки (от улицы Фрунзе до улицы Салиевой).

Пока в столице планируют реконструкцию улиц, Министерство транспорта и коммуникаций начало ремонт дороги возле села Восток, соединяющей Лебединовку с объездной трассой. Вдоль дороги пилят деревья и расширяют обочины. Реконструкцию трассы — 5,1 километра — обещают завершить за полтора года. На проект выделили 574,4 миллиона сомов.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Реновация в Бишкеке. Как, по мнению депутатов, она должна проходить

из интернета
Фото из интернета. Нардепы сходятся в одном: пока беспокоиться по поводу реновации рано. И еще они сомневаются в том, что это будет в ближайшем будущем

Недавно Жогорку Кенеш принял новую редакцию Земельного кодекса, где подробно расписан механизм изъятия земель для нужд государства. Законопроект вызвал большой общественный резонанс. Больше всего обеспокоены бишкекчане. Они считают, что документ написан под объявленную реновацию. Правда, подробностей, как это принято в последнее время, пока не последовало. Редакция 24.kg обратилась к депутатам парламента, чтобы хоть как-то прояснить ситуацию.

ОСАГО. Как оформить полис и зачем он нужен

Закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств приняли в Кыргызстане почти девять лет назад. Однако сроки введения штрафных санкций за отсутствие полиса ОСАГО не раз переносили. По последним изменениям, у физических лиц есть время до 1 июля 2025 года. Но уже сейчас при переоформлении автомобиля наличие полиса является обязательным. В материале 24.kg о том, как получить полис ОСАГО.

Почему «Кыргызфармация» не успевает вовремя поставить лекарства в больницы

из архива собеседницы
Фото из архива собеседницы. Наргиза Токтасинова

В парламенте не раз поднимали вопрос о задержке поставок препаратов для онкологических пациентов на 2025 год, хотя деньги предусмотрены. Аналогичная проблема возникала и в 2024-м. За эти поставки отвечает госпредприятие «Кыргызфармация», созданное в марте 2023 года именно для улучшения доступности лекарств для населения. Исполняющая обязанности директора ГП Наргиза Токтасинова рассказала 24.kg, почему не удается своевременно заказать препараты.

Ежемесячное социальное пособие. Кто имеет на него право и какие нужны документы

Ежемесячное социальное пособие в Кыргызстане назначают лицам, которые признаны нетрудоспособными и не имеют права на пенсионное обеспечение. Об этом рассказали в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции.

Внутренний долг Кыргызстана. Почему он растет и как влияет на экономику

24.kg
Фото 24.kg. Министр финансов Кыргызстана Алмаз Бакетаев

Министр финансов Алмаз Бакетаев подробно рассказал СМИ о ситуации и перспективах развития внутреннего долга республики. Внутренний долг — это когда государство берет деньги в долг у своих граждан, местных компаний и банков. То есть оно занимает средства не у других стран, а внутри своей экономики.

Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам

Беременность и рождение ребенка — важное и незабываемое событие в жизни каждой женщины. Будущие мамы в Кыргызстане могут получить пособие по беременности и родам — 2 тысячи сомов в месяц. Их выплачивают за счет республиканского бюджета с 11-го рабочего дня. Однако финансовую поддержку от государства могут получить не все. В Министерстве труда, социального обеспечения и миграции рассказали 24.kg, кому назначается пособие, как его оформить и сколько денег выплатят.

Наследие предков. Какие орнаменты должны быть на ак калпаке

Ежегодно 5 марта в Кыргызстане отмечают День ак калпака. Мужской национальный убор кыргызов символизирует горы и чистоту, несет наследие предков и национальную идеологию. Об этом и другом журналисты 24.kg поговорили с Ишенбубу Аламановой, которая с детства занимается шитьем ак калпаков. Она более 45 лет работает в национальном объединении народных художественных промыслов «Кыял».

Ветклиники в Бишкеке. Адреса, график работы, телефоны

Выбор ветеринарной клиники — это важное решение, которое каждый владелец домашнего животного должен принимать ответственно. 24.kg представляет список таких клиник Бишкека с адресом, контактами и графиком работы. Стоит отметить, что везде прием ведут по предварительной записи. Исключение — экстренный случай.

От патологоанатома до генетика. Жанара Анарбаева из Оша о работе в Турции

из архива собеседницы
Фото из архива собеседницы. Жанара Анарбаева
Жанара Анарбаева родилась в Оше, в 2016 году окончила факультет «Лечебное дело» Кыргызской государственной медицинской академии. Сейчас молодой специалист живет в Анкаре, работает генетиком и мечтает внести вклад в развитие этой отрасли на родине.

Можно ли избежать деменции? Невролог о том, как дожить до старости в ясном уме

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире насчитывается более 55 миллионов человек с деменцией, из которых более 60 процентов проживают в странах с низким или средним уровнем дохода. Каждый год регистрируют почти 10 миллионов новых случаев. Что это за недуг, можно ли его избежать и почему важно не затягивать с визитом к доктору? Об этом 24.kg рассказала невролог, врач отделения неврологии № 3 Национального госпиталя Дариха Бакаева.

От мольберта к мячу. Азат Идирисов — художник, который учит детей побеждать

aza_pishpeksky/Instagram
Фото aza_pishpeksky/Instagram. Азат Идирисов на тренировке

Азат Идирисов — не только талантливый живописец, художник-постановщик и бутафор, но и детский тренер по футболу. Мы поговорили с Азатом о его творческом пути, работе с детьми и о том, что для него значат искусство и спорт.

Новый «Сорвиголова», триллеры и драмы. Что смотреть на следующей неделе

На этой неделе (3-9 марта) возвращается «Сорвиголова» — слепой супергерой, который собрал много поклонников и положительных оценок. Потом сериал прервался, и вот он возвращается к зрителям. Есть несколько премьер — историческая драма, детектив, мультфильмы. И, конечно, продолжение старых сериалов, в том числе спортивного о знаменитой «Формуле-1».

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322069/
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