Неделя-24. Взрыв машины в Бишкеке, и какие улицы отремонтируют в столице

В Бишкеке во время движения на улице Элебесова 4 марта взорвалась машина. Возгорание потушили примерно через час. Водитель сгоревшего авто с ожогами госпитализирован. Читатель прислал в редакцию 24.kg видео с регистратора, где виден момент взрыва автомобиля. Источник в правоохранительных органах рассказал, что, по предварительным данным, в машине взорвалось газо-балонное оборудование.

Кадыр тун (Ночь предопределения) в этом году выпадает в ночь с 26 на 27 марта. «Ночь предопределения — ночь благословений и добра. В Коране указывается, что она лучше, чем тысяча месяцев, а это 83 года и 4 месяца. В ночь принято просить прощения за грехи и читать Коран», — сообщили в Духовном управлении мусульман Кыргызстана.

Нельзя проводить эту ночь в развлекательных местах. Кадыр тун проводят дома или в мечети.

В этом году Бишкек ожидает крупная реконструкция улиц. В частности, планируют построить четыре новые дороги:

продолжение улицы Сухэ-Батора от улицы 7 Апреля до улицы Ауэзова (4,5 километра);

продолжение улицы Ауэзова от улицы Сухэ-Батора до улицы Анкара (3,1 километра);

продолжение улицы Ахунбаева от улицы Достоевского до улицы Ауэзова (3,5 километра);

продолжение улицы Токтоналиева от Южной магистрали до улицы Абдрахманова (1,3 километра).

До конца 2025 года планируют открыть улицы Бакаева (от улицы Льва Толстого до улицы Боконбаева) и Кара-Дарыя (от улицы Горького до улицы Льва Толстого).

Новые мосты планируют построить:

на улице Ауэзова через канал ТЭЦ Бишкека;

на проспекте Жибек Жолу через реку Аламедин;

на улице Шукурова через Восточный БЧК до улицы Медерова.

По данным департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры муниципалитета, запланирована реконструкция следующих улиц:

улица Шабдана Баатыра от улицы Курманджан Датки до улицы Лермонтова;

улица Ахунбаева от улицы 7 Апреля до улицы Жукеева-Пудовкина;

проспект Жибек Жолу от улицы Курманджан Датки до улицы Лермонтова;

бульвар Молодой Гвардии от проспекта Жибек Жолу до улицы Боконбаева;

улица Льва Толстого от улицы Ибраимова до улицы Акиева;

улица Московская от бульвара Молодой Гвардии до улицы Фучика;

улица Медерова от улицы Панфилова до улицы 7 Апреля;

улица Курманджан Датки от проспекта Жибек Жолу до проспекта Чуй.

Ранее вице-мэр Жамалбек Ырсалиев заявил, что на строительство дорог в столице в этом году планируют потратить 4 миллиарда сомов.

По данным МП «Бишкектеплосеть», в 2025-м планируется также строительство тепловых сетей, что повлечет за собой долговременное перекрытие улиц:

тепловая сеть «Запад-2» (улица Фрунзе от улицы Торекула Айтматова до улицы Суюмбаева);

продолжение тепловой сети «Запад-2» (улица Фрунзе от улицы Суюмбаева до улицы Тыныстанова);

тепловая сеть по улице Курманджан Датки (от проспекта Чуй до улицы Фрунзе);

продолжение тепловой сети по улице Курманджан Датки (от улицы Фрунзе до улицы Салиевой).

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Пока в столице планируют реконструкцию улиц, Министерство транспорта и коммуникаций начало ремонт дороги возле села Восток, соединяющей Лебединовку с объездной трассой. Вдоль дороги пилят деревья и расширяют обочины. Реконструкцию трассы — 5,1 километра — обещают завершить за полтора года. На проект выделили 574,4 миллиона сомов.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

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