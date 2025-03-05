Бишкекскому филиалу Госагентства по земельным ресурсам начали строить здание

Начато строительство нового здания Бишкекского филиала Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии. Об этом сообщает пресс-служба управделами президента.

Управляющий делами главы государства Каныбек Туманбаев заложил капсулу.

Здание госагентства будет состоять из шести этажей, оснащено просторными офисами, современными приемными залами и удобными зонами ожидания для граждан. Кроме того, предусмотрены автостоянка, контрольно-пропускной пункт, а также зеленые зоны и площадки для отдыха.

Напомним, с 1 февраля 2025 года Бишкекский филиал Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии работает в старом здании Министерства иностранных дел.