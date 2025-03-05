Более 20 тысяч кыргызстанцев официально нашли работу за границей в 2024 году. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил главный специалист центра трудоустройства граждан за рубежом при Минтруда Эсенбек Эргешов.

По его словам, при поддержке центра трудоустроено более 4 тысяч граждан, в том числе 3,8 тысячи — в Великобританию, более 400 — в Южную Корею. При этом через частные агентства занятости трудоустроено более 16 тысяч человек. Основные направления — Турция, Болгария, Венгрия, Великобритания.

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«Учитывая, что наши граждане массово возвращаются из стран ближнего зарубежья, мы должны их трудоустроить — у себя в стране либо найти альтернативные варианты за рубежом. Понятно, что моментально всех не сможем здесь трудоустроить, ищем новые рынки труда», — сказал Эсенбек Эргешов.

По его словам, к примеру, правительство Великобритании в целом в год выдает 45 тысяч квот, и около 10 тысяч из них занимают граждане Кыргызстана. Они заняты в сельском хозяйстве (собирают клубнику, томаты, капусту). Оплата труда с апреля 2025-го там увеличивается на 80 центов — минимально составит 12,2 фунта стерлингов в час.

Специалист добавил, что в прошлом году подписано соглашение со словацкой компанией, которая готова на начальном этапе трудоустроить водителей пассажирских автобусов.

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«Выбрали пока 50 кандидатов, сегодня еще раз объявим регистрацию. Из них выберут около 30 водителей. Также начали трудоустраивать в Италию. Пробно в рамках соглашения хотим отправить три человека поработать в сфере скотоводства на острове Сардиния. Если им понравится, то начнем увеличивать число. Там имеется возможность брать с собой семью, возрастной ценз — от 20 до 50 лет. Кроме того, начали сотрудничать с Турцией, раньше туда отправляли в основном частные агентства занятости», — проинформировал он.

Эсенбек Эргешов отметил, что сотрудники центра проводят предвыездную ориентацию, информируют о личной безопасности, нормировании и охране труда, дают контакты на случай возникновения вопросов. Кроме того, просят граждан работать дисциплинированно, ответственно и возвращаться благополучно на родину, думая о следующих потоках соискателей.

В Кыргызстане сегодня действует 197 частных агентств занятости по трудоустройству за рубежом.