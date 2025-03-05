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Общество

В Кыргызстане приостановили вакцинацию взрослых против гепатита В. В чем причина

В ГП «Кыргызфармация» прокомментировали 24.kg информацию о том, что вакцинация взрослых против гепатита В приостановлена.

По данным госпредприятия, проведен мониторинг доступности вакцин на рынке.

По его результатам предложены три возможных производителя. Два из них имеют официальную преквалификацию Всемирной организации здравоохранения, что подтверждает их соответствие международным стандартам качества. Эти компании заявили о готовности поставить вакцины в течение 120 дней. Третий производитель пока не имеет преквалификации ВОЗ, однако способен осуществить поставку вакцины в более короткий срок — в течение 30 дней.

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«В связи с этим закупка временно приостановлена, чтобы дождаться окончательного решения комиссии, которая взвесит все факторы: скорость поставки, качество и безопасность вакцин. Для ГП «Кыргызфармация» приоритетом остаются здоровье граждан и соблюдение международных стандартов качества. Мы держим этот вопрос на особом контроле и готовы незамедлительно начать закупки, как только комиссия примет окончательное решение», — заявили в «Кыргызфармации».

Отметим, вопрос отсутствия вакцины от гепатита В подняли в парламенте. Кампанию по вакцинации взрослого населения запустили в декабре 2022 года. Экспресс-тесты и вакцину Кыргызстану тогда передала Россия.

С вакцинацией детей проблем нет — прививки они получают согласно национальному календарю.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/321801/
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