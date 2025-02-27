Управлять легализованными машинами смогут только их владельцы. Изменения в Правила дорожного движения МВД вынесло на общественное обсуждение.

Согласно проекту постановления, управлять легализованным транспортным средством, не являясь его владельцем в соответствии со свидетельством о регистрации ТС или передавать управление лицу, не являющемуся владельцем такого транспортного средства, запрещается.

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В справке-обосновании уточняется, что в случае фиксации правонарушения к ответственности за нарушение в сфере дорожного движения привлекаются собственники (владельцы) транспорта. Чтобы избежать проблем с установлением виновного лица и усиления контроля, необходимо разграничить ответственность, считают в МВД.

В случае принятия проекта постановления нарушение принимаемой нормы повлечет за собой штраф на физических лиц в размере 10 расчетных показателей (1 тысяча сомов).

Напомним, президент подписал указ о легализации машин с иностранными номерами. Кабинет министров проведет процедуру в три этапа:

первый предполагает легализацию авто, на которые есть все необходимые документы;

второй предусматривает регистрацию машин без документов, но соответствующих техническим требованиям;

третий разрешает владельцам авто без документов вывезти их за пределы страны или разобрать на запчасти.

Нормы указа распространяются исключительно на автомобили, завезенные в страну до 1 января 2025 года.