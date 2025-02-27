10:38
USD 87.45
EUR 91.84
RUB 1.01
Общество

Управлять легализованными машинами смогут только их владельцы

Управлять легализованными машинами смогут только их владельцы. Изменения в Правила дорожного движения МВД вынесло на общественное обсуждение.

Согласно проекту постановления, управлять легализованным транспортным средством, не являясь его владельцем в соответствии со свидетельством о регистрации ТС или передавать управление лицу, не являющемуся владельцем такого транспортного средства, запрещается.

Читайте по теме
В Кыргызстане предлагают запретить перепродажу легализованных авто

В справке-обосновании уточняется, что в случае фиксации правонарушения к ответственности за нарушение в сфере дорожного движения привлекаются собственники (владельцы) транспорта. Чтобы избежать проблем с установлением виновного лица и усиления контроля, необходимо разграничить ответственность, считают в МВД.

В случае принятия проекта постановления нарушение принимаемой нормы повлечет за собой штраф на физических лиц в размере 10 расчетных показателей (1 тысяча сомов).

Напомним, президент подписал указ о легализации машин с иностранными номерами. Кабинет министров проведет процедуру в три этапа:

  • первый предполагает легализацию авто, на которые есть все необходимые документы;
  • второй предусматривает регистрацию машин без документов, но соответствующих техническим требованиям;
  • третий разрешает владельцам авто без документов вывезти их за пределы страны или разобрать на запчасти.

Нормы указа распространяются исключительно на автомобили, завезенные в страну до 1 января 2025 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/321233/
просмотров: 237
Версия для печати
Материалы по теме
Владельцы авто, подлежащих легализации, просят снизить стоимость сбора
Авто с иностранными номерами, прошедшим легализацию, присвоят код региона 10
В Кыргызстане предлагают запретить перепродажу легализованных авто
Праворульные авто, завезенные в страну в 2025 году, легализовывать не будут
Легализация авто с иностранными номерами будет стоить 102 тысячи сомов
Более 70 тысяч кыргызстанцев должны легализовать свое пребывание в России
Указ о легализации автомобилей с иностранными номерами подписал президент
Бизнес сможет легализовать остатки товара, купленного в период работы по патенту
Более тысячи мигрантов легализовали через фиктивные компании в Москве — МВД РФ
В Кыргызстане продлили сроки добровольного декларирования активов
Популярные новости
Что можно и&nbsp;нельзя делать во&nbsp;время священного месяца Рамазан Что можно и нельзя делать во время священного месяца Рамазан
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается резкое похолодание Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается резкое похолодание
Когда в&nbsp;Бишкеке похолодает, сообщили синоптики. Прогноз погоды на&nbsp;24-26 февраля Когда в Бишкеке похолодает, сообщили синоптики. Прогноз погоды на 24-26 февраля
Ребенка обижают в&nbsp;школе или есть вопросы об&nbsp;учебе? Куда в&nbsp;этих случаях звонить Ребенка обижают в школе или есть вопросы об учебе? Куда в этих случаях звонить
Бизнес
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; для автовладельцев: оплатите ОСАГО с&nbsp;кешбэком до&nbsp;15&nbsp;процентов «Мой О!» для автовладельцев: оплатите ОСАГО с кешбэком до 15 процентов
MEGA поддержала хакатон Women CUP в&nbsp;рамках инкубационной программы MEGA поддержала хакатон Women CUP в рамках инкубационной программы
Регистрация ИП&nbsp;онлайн с&nbsp;MBusiness&nbsp;&mdash; без очередей и&nbsp;лишних шагов Регистрация ИП онлайн с MBusiness — без очередей и лишних шагов
MegaPay и&nbsp;&laquo;Элкарт&raquo; объявили победителей второго этапа совместной акции MegaPay и «Элкарт» объявили победителей второго этапа совместной акции
27 февраля, четверг
10:24
Управлять легализованными машинами смогут только их владельцы Управлять легализованными машинами смогут только их вла...
10:20
Что приведет Кыргызстан к зависимости от внешних акторов, рассказал эксперт
10:10
Размер платы за пользование водоемами в КР намерены повысить
10:07
В Бишкеке проводят рейды и штрафуют за неуплату проезда в автобусах
10:00
Граница с Таджикистаном. Плюс к репутации и в политическую карму