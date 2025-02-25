13:14
USD 87.45
EUR 91.64
RUB 0.98
Общество

В Кыргызстане предлагают запретить перепродажу легализованных авто

После легализации автомобилей с иностранными номерами будет запрещена их продажа. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

В пресс-службе ГУ «Унаа» подтвердили информацию, уточнив, что такое предложение рассматривается и будет согласовано с администрацией президента.

В пресс-службе пояснили, что по легализации автомобилей создана рабочая группа и ей дали два месяца на разработку механизмов.

«1 марта рабочая группа должна представить свои предложения. Предложение о запрете перерегистрации легализованных авто — решение коллегиальное», — добавили в «Унаа».

Напомним, в январе президент подписал указ о легализации машин с иностранными номерами. Кабинет министров проведет процедуру в три этапа:

  • первый предполагает легализацию авто, на которые есть все необходимые документы;
  • второй предусматривает регистрацию машин без документов, но соответствующих техническим требованиям;
  • третий разрешает владельцам авто без документов вывезти их за пределы страны или разобрать на запчасти.

С конца ноября 2024-го автомобили с армянскими и абхазскими номерами начали массово водворять на штрафстоянки. Водители Иссык-Кульской и Ошской областей обращались к руководству республики с просьбой решить проблему.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/321005/
просмотров: 119
Версия для печати
Материалы по теме
Праворульные авто, завезенные в страну в 2025 году, легализовывать не будут
Легализация авто с иностранными номерами будет стоить 102 тысячи сомов
Более 70 тысяч кыргызстанцев должны легализовать свое пребывание в России
Указ о легализации автомобилей с иностранными номерами подписал президент
Бизнес сможет легализовать остатки товара, купленного в период работы по патенту
Более тысячи мигрантов легализовали через фиктивные компании в Москве — МВД РФ
В Кыргызстане продлили сроки добровольного декларирования активов
В Украине вступил в силу закон о легализации медицинского каннабиса
Налоговая служба напоминает о возможности легализации активов
Добровольное декларирование активов продлят до конца года. Подписан закон
Популярные новости
Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на&nbsp;одной карте Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на одной карте
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается резкое похолодание Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается резкое похолодание
Когда в&nbsp;Бишкеке похолодает, сообщили синоптики. Прогноз погоды на&nbsp;24-26 февраля Когда в Бишкеке похолодает, сообщили синоптики. Прогноз погоды на 24-26 февраля
Ребенка обижают в&nbsp;школе или есть вопросы об&nbsp;учебе? Куда в&nbsp;этих случаях звонить Ребенка обижают в школе или есть вопросы об учебе? Куда в этих случаях звонить
Бизнес
&laquo;Твой билет на&nbsp;финал УЕФА в&nbsp;Мюнхен&raquo;: акция от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; «Твой билет на финал УЕФА в Мюнхен»: акция от «Элдик Банка»
Кредиты под 10&nbsp;процентов на&nbsp;развитие сельского хозяйства от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; Кредиты под 10 процентов на развитие сельского хозяйства от «Элдик Банка»
До&nbsp;ПЛАС-форума Digital Kyrgyzstan осталось три дня. Успейте зарегистрироваться До ПЛАС-форума Digital Kyrgyzstan осталось три дня. Успейте зарегистрироваться
Депозит &laquo;Бай Бол+&raquo;. Как сохранить и&nbsp;приумножить деньги в&nbsp;2025&nbsp;году? Депозит «Бай Бол+». Как сохранить и приумножить деньги в 2025 году?
25 февраля, вторник
13:07
В Кыргызстане предлагают запретить перепродажу легализованных авто В Кыргызстане предлагают запретить перепродажу легализо...
13:01
«Твой билет на финал УЕФА в Мюнхен»: акция от «Элдик Банка»
12:59
Верховный суд оставил в силе приговор в отношении журналистов Temirov Live
12:51
Кредиты под 10 процентов на развитие сельского хозяйства от «Элдик Банка»
12:46
Переход на 12-летку. По республике не хватает более 163 тысяч ученических мест