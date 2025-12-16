Сборная Кыргызстана стала чемпионом Азии по джимхане по итогам сезона 2025 года, одержав победу в общекомандном зачете Asia Auto Gymkhana Championship. Об этом сообщили в Федерации автомотоспорта и дорожной безопасности.
По их данным, по итогам сезона наша команда набрала 114 очков, заняв первое место в командном зачете.
Серебро у сборной Тайваня, третье место — у Индии.
Кыргызстан представляли Артем Исакжанов, Марат Мамбетакунов, Алексей Веденев, Дина Мухаметзянова, Акылбек Омуракунов. Менеджер команды — Владимир Комиссаров.
В личном женском зачете пилот сборной Кыргызстана Дина Мухаметзянова стала чемпионкой Азии.
Asia Auto Gymkhana Championship — международная серия автоспортивных соревнований под эгидой FIA, в которой принимают участие ведущие пилоты из Южной Кореи, Гонконга, Шри-Ланки, Бангладеш, Индии, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Тайваня, Малайзии, Австралии, Индонезии, Сингапура, Таиланда, Непала, Вьетнама и Филиппин.