23:15
USD 87.45
EUR 102.79
RUB 1.10
Спорт

Сборная Кыргызстана стала чемпионом Азии по джимхане

Сборная Кыргызстана стала чемпионом Азии по джимхане по итогам сезона 2025 года, одержав победу в общекомандном зачете Asia Auto Gymkhana Championship. Об этом сообщили в Федерации автомотоспорта и дорожной безопасности.

По их данным, по итогам сезона наша команда набрала 114 очков, заняв первое место в командном зачете.

Серебро у сборной Тайваня, третье место — у Индии.

Кыргызстан представляли Артем Исакжанов, Марат Мамбетакунов, Алексей Веденев, Дина Мухаметзянова, Акылбек Омуракунов. Менеджер команды — Владимир Комиссаров.

В личном женском зачете пилот сборной Кыргызстана Дина Мухаметзянова стала чемпионкой Азии.

Asia Auto Gymkhana Championship — международная серия автоспортивных соревнований под эгидой FIA, в которой принимают участие ведущие пилоты из Южной Кореи, Гонконга, Шри-Ланки, Бангладеш, Индии, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Тайваня, Малайзии, Австралии, Индонезии, Сингапура, Таиланда, Непала, Вьетнама и Филиппин.
Ссылка: https://24.kg/sport/354853/
просмотров: 128
Версия для печати
Материалы по теме
Милиция составила протокол на родителей, посадивших 12-летнего сына за руль
В Берлине может пройти референдум о запрете на авто. Нужно 170 тысяч подписей
Льготный автокредит можно получить в Кыргызстане на отечественные авто
Управлять легализованными машинами смогут только их владельцы
Участники кругосветного путешествия на электромобилях проехали через Кыргызстан
В Кыргызстане прошел международный автопробег MK Rally
Биринчи жолу кыргызстандык спортчу автомотоспорт боюнча чемпионатта алтын алды
Впервые в истории автомотоспорта страны: у кыргызстанца золото на чемпионате
В Кыргызстане пройдет открытый чемпионат страны по дрифту
Самые популярные автомобили по параллельному импорту в РФ назвали эксперты
Популярные новости
Чемпионат мира по&nbsp;боксу. Кыргызстанец Омар Ливаза завоевал серебро Чемпионат мира по боксу. Кыргызстанец Омар Ливаза завоевал серебро
Чемпионат мира по&nbsp;боксу. Кыргызстанец Ихтияр Нишонов завоевал бронзу Чемпионат мира по боксу. Кыргызстанец Ихтияр Нишонов завоевал бронзу
Чемпионат мира по&nbsp;боксу. Кыргызстанец Омар Ливаза вышел в&nbsp;финал Чемпионат мира по боксу. Кыргызстанец Омар Ливаза вышел в финал
Турнир &laquo;Мурас&raquo; завершился: определена тройка победителей Турнир «Мурас» завершился: определена тройка победителей
Бизнес
Новый миллионер недели: &laquo;Оптима Банк&raquo; наградил победителя акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; Новый миллионер недели: «Оптима Банк» наградил победителя акции «20 миллионеров»
BAKAI поддержал фильм о&nbsp;героях спорта &laquo;Кыргызстан&nbsp;&mdash; родина чемпионов&raquo; BAKAI поддержал фильм о героях спорта «Кыргызстан — родина чемпионов»
MEGA делает шаг к&nbsp;суперприложению: MegaPay объединяет функции Mega24 MEGA делает шаг к суперприложению: MegaPay объединяет функции Mega24
Мобильный оператор&nbsp;О! завоевал международную премию WOW! HR&nbsp;2025 Мобильный оператор О! завоевал международную премию WOW! HR 2025
16 декабря, вторник
23:02
Сборная Кыргызстана стала чемпионом Азии по джимхане Сборная Кыргызстана стала чемпионом Азии по джимхане
22:41
Кыргызстанец получил приглашение на ультрамарафонскую велогонку
22:20
Валентина Шевченко по итогам 2025 года возглавляет рейтинг UFC
22:08
Первое заседание нового ЖК. Дастан Бекешев рассказал об изменениях в парламенте
22:02
В Минтрансе Кыргызстана ограничили проведение новогодних мероприятий