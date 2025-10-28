19:53
USD 87.45
EUR 101.91
RUB 1.10
Происшествия

Милиция составила протокол на родителей, посадивших 12-летнего сына за руль

В соцсетях распространилось видео, на котором мальчик управляет автомашиной Hyundai Palisade в одном из жилмассивов Бишкека. Об этом сообщает УПСМ столицы.

По его данным, милиционеры нашли несовершеннолетнего водителя.

«В отношении родителей, допустивших передачу управления транспортным средством, составлен соответствующий протокол о правонарушении. Уважаемые родители, не передавайте ключи от автомобиля детям. Помните, что одна секунда беспечности за рулем может стоить жизни!» — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/348881/
просмотров: 485
Версия для печати
Материалы по теме
В Берлине может пройти референдум о запрете на авто. Нужно 170 тысяч подписей
Льготный автокредит можно получить в Кыргызстане на отечественные авто
Управлять легализованными машинами смогут только их владельцы
Участники кругосветного путешествия на электромобилях проехали через Кыргызстан
В Кыргызстане прошел международный автопробег MK Rally
Биринчи жолу кыргызстандык спортчу автомотоспорт боюнча чемпионатта алтын алды
Впервые в истории автомотоспорта страны: у кыргызстанца золото на чемпионате
В Кыргызстане пройдет открытый чемпионат страны по дрифту
Самые популярные автомобили по параллельному импорту в РФ назвали эксперты
В Бишкеке презентовали первый отечественный спорткар KUNAN TAITORU
Популярные новости
Четвертое за&nbsp;сутки землетрясение в&nbsp;Кыргызстане зафиксировал Институт сейсмологии Четвертое за сутки землетрясение в Кыргызстане зафиксировал Институт сейсмологии
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в&nbsp;Турции: разрушены дома Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Турции: разрушены дома
В&nbsp;Бишкеке женщина выпала с&nbsp;балкона В Бишкеке женщина выпала с балкона
В&nbsp;Кыргызстане сегодня ночью произошло землетрясение В Кыргызстане сегодня ночью произошло землетрясение
Бизнес
Узбекистан и&nbsp;США усиливают экономическое и&nbsp;гуманитарное партнерство Узбекистан и США усиливают экономическое и гуманитарное партнерство
Выиграйте поездку на&nbsp;UFC Fight Night в&nbsp;Катар вместе с&nbsp;BAKAI Выиграйте поездку на UFC Fight Night в Катар вместе с BAKAI
MEGA и&nbsp;Минприроды КР&nbsp;подписали меморандум о&nbsp;цифровом сотрудничестве MEGA и Минприроды КР подписали меморандум о цифровом сотрудничестве
Казахстанский Nazarbayev University приглашает студентов из&nbsp;Кыргызстана Казахстанский Nazarbayev University приглашает студентов из Кыргызстана
28 октября, вторник
19:50
Узбекистан и США усиливают экономическое и гуманитарное партнерство Узбекистан и США усиливают экономическое и гуманитарное...
19:46
ЦИК отказала в регистрации четырем кандидатам в депутаты Жогорку Кенеша
19:28
Выиграйте поездку на UFC Fight Night в Катар вместе с BAKAI
19:24
В Кыргызстане запустили цифровую образовательную платформу для учителей
19:08
В ФРГ задержали крупную банду торговцев, предлагавших оружие нацистов