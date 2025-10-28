Милиция составила протокол на родителей, посадивших 12-летнего сына за руль

В соцсетях распространилось видео, на котором мальчик управляет автомашиной Hyundai Palisade в одном из жилмассивов Бишкека. Об этом сообщает УПСМ столицы.

По его данным, милиционеры нашли несовершеннолетнего водителя.

«В отношении родителей, допустивших передачу управления транспортным средством, составлен соответствующий протокол о правонарушении. Уважаемые родители, не передавайте ключи от автомобиля детям. Помните, что одна секунда беспечности за рулем может стоить жизни!» — говорится в сообщении.