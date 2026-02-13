16:19
До 80 процентов детей в КР обеспечат дошкольным образованием к 2030 году

Система образования Кыргызстана переходит на новые стандарты качества. Главная цель реформы — обеспечить равный доступ к знаниям для каждого гражданина, независимо от его места проживания или социального статуса, говорится в Программе развития республики до 2030 года.

Основные цели государства:

  • охват детей от 3 до 5 лет дошкольным образованием — 80 процентов;

  • охват школьным обучением детей от 6 до 17 лет — 98,8 процента;

  • обеспечение школ пандусами для инклюзивности — 100 процентов;

  • доступ образовательных организаций к скоростному интернету — 98 процентов;

  • обеспечение учителей ноутбуками — 85 процентов;

  • средний балл ОРТ — 130;

  • расходы на науку — от 0,5 до 1 процента к ВВП.

Главные изменения в учебном процессе

В Кыргызстане продолжат внедрение новой образовательной модели на базе 12-летнего школьного обучения. Особый акцент сделают на STEM-дисциплинах, развитии «мягких навыков» (soft skills) и социально-эмоционального интеллекта. Программы приведут в соответствие с требованиями рынка труда через кластерную программу «Профессиональные кадры» и систему дуального обучения.

Поддержка педагогов и инфраструктуры

Государство обновит методологию подготовки учителей и внедрит систему материальной мотивации. Доплаты к зарплате привяжут к наполняемости классов и работе с детьми с инвалидностью. В учебный процесс активно внедрят искусственный интеллект для автоматизации рутины и оценки достижений.

Здоровье и безопасность

Программа гарантирует качественное школьное питание и поддержку школ в регионах с ограниченным доступом к чистой воде. Мониторинг состояния зданий переведут в цифровой формат для оперативного планирования ремонтов и строительства новых объектов.

 
