Орозо-2025. В ДУМК утвердили размер фитр-садака на 2025 год

Духовное управление мусульман Кыргызстана утвердило размер фитр-садака на 2025 год. Об этом сообщается на сайте ДУМК.

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В этом году фитр-садака на одного человека составляет 1 килограмм 600 граммов пшеницы, муки или изюма, или 3 килограмма 200 граммов ячменя и фиников. Напомним, что фитр-садака можно пожертвовать суммой по стоимости этих продуктов.

В муфтияте уточнили, что в связи с нестабильностью цен при пожертвовании необходимо ориентироваться на вес продуктов.

Ранее сообщалось о запуске системы оплаты фитр-садака через QR-код. В ДУМК разработали мобильное приложение Finik для пожертвований.

Священный месяц Орозо в 2025 году начнется 1 марта. В этот день мусульмане страны приступят к соблюдению поста, который продлится до вечера 29 марта.

28 февраля во всех мечетях Кыргызстана пройдут вечерние молитвы таравих, знаменующие начало поста.