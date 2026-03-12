Фитр-садака: почему она обязательна для мусульман и как ее правильно платить

В преддверии праздника Орозо айт мусульмане выплачивают фитр-садаку — обязательную милостыню, которая завершает месяц поста Рамазан. Эта традиция направлена на поддержку нуждающихся и помогает им достойно встретить праздник.

Ежегодно размер фитр-садаки определяет Духовное управление мусульман Кыргызстана, а собранные средства направляют на помощь малоимущим семьям и социально уязвимым слоям населения. В последние годы процесс пожертвования стал еще проще благодаря оплатам онлайн и через QR-код.

Подробнее о фитр-садака редакции 24.kg рассказал представитель Духовного управления мусульман Кыргызстана Бактияр Токтогазы уулу.

— Что такое фитр-садака и каково ее значение в исламе?

— Это обязательная милостыня, которую мусульмане выплачивают раз в год. Она имеет два основных значения. Во-первых, человек, дающий садака, выражает благодарность Всевышнему за свое здоровье и сохранность. Во-вторых, она служит для очищения поста верующего от возможных ошибок и недостатков и помогает нуждающимся достойно встретить праздник.

Фитр-садака — важный элемент завершения поста. Обычно ее выплачивают в конце месяца Рамазан, перед праздничной молитвой — айт намазом. Бактияр Токтогазы уулу

— Кому обязательно выплачивать фитр-садаку?

— Каждому мусульманину, у которого достаток выше его основных жизненных потребностей. Обычно глава семьи выплачивает фитр-садаку не только за себя, но и членов семьи — супругу, детей и тех, кто находится на его обеспечении. Это касается как мужчин, так и женщин, если они обладают необходимыми средствами.

— Как определяется размер фитр-садаки?

— Во времена Пророка Мухаммада основной рацион людей был из простых и доступных продуктов, например, пшеницы, фиников и изюма. Садака определялась именно в них. Так и сейчас учитывается стоимость примерно одного из основных продуктов, таких как пшеница, изюм или фиников. Так ДУМК ежегодно устанавливает рекомендованную денежную сумму, исходя из рыночных цен на эти продукты. Она ежегодно меняется.

— Обязательно ли давать фитр-садаку только деньгами или можно продуктами?

— Ее можно давать как продуктами, так и деньгами. Продукты должны быть именно те, по которым устанавливают размер фитр-садаки. Сейчас чаще выплачивают деньгами, это удобнее для распределения и позволяет нуждающимся самостоятельно приобрести необходимые продукты.

— Как ДУМК распределяет собранные деньги?

— Как правило, распределение собранной фитр-садаки идет по решению Совета улемов, а именно:

60 процентов остаются в местной мечети и распределяются среди нуждающихся;

15 процентов направляют в районный хатибият;

15 процентов передают в областные управления ДУМК (казыят);

10 процентов поступает в муфтият.

— Сколько фитр-садаки обычно собирают?

— Точный общий объем фитр-садаки ежегодно может меняться, так как зависит от числа верующих, которые делают пожертвования, и от выбранного размера выплаты. Точные цифры определяют приблизительно через две недели после завершения месяца Рамазан.

— Как повлияла возможность оплачивать фитр-садаку через QR-код на процесс и есть ли разница между онлайн-оплатой и обычной передачей садаки?

— Для удобства верующих внедрили современные способы оплаты, в том числе через QR-коды. Это значительно облегчает процесс пожертвования. В каждой мечети есть свой QR-код, по которому легко и быстро можно провести оплату.

С точки зрения шариата принципиальной разницы между онлайн-оплатой и передачей денег лично нет. Главное условие — пожертвование надо делать с чистым намерением. Онлайн-оплата лишь является современным инструментом, который помогает сделать благотворительность более доступной и прозрачной.