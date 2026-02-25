Орозо-2026. Порядок искупления поста при случайном и умышленном нарушении

Отдел фатвы и религиозной литературы Духовного управления мусульман Кыргызстана (ДУМК) отвечает на вопросы, связанные с постом (орозо). Ниже представлены разъяснения норм шариата о порядке восполнения пропущенных дней и правилах соблюдения орозо.

Что нарушает и что не нарушает пост?

Если постящийся намеренно поест, выпьет или вступит в половую связь до времени разговения, пост нарушается. Это считается большим грехом. В таком случае необходимо восполнить этот день (каза) и совершить искупление (каффара).

Каффара (искупление) за намеренное нарушение поста заключается в освобождении одного раба, либо в непрерывном посте в течение 60 дней, либо в кормлении 60 бедняков. Если же пост нарушен случайно, необходимо восполнить его «день за день» (только каза). Пропущенные дни Рамазана можно восполнять как подряд, так и по отдельности. Выплата фидья (денег) вместо восполнения поста (каза) не принимается (кроме случаев неизлечимой болезни или глубокой старости). Если наступил следующий Рамазан, а долги за прошлый еще не возвращены, сначала держится текущий пост, а затем восполняются долги.

Если в горло случайно попала муха, дым или пыль, пост не нарушается. Если же вдохнуть или проглотить их намеренно, нарушается.

Курение табака или кальяна, а также намеренное вдыхание возжигаемой арчи нарушают пост.

Остатки пищи или мяса в зубах: если проглотить их, не вынимая изо рта, оценивается их объем. Если размер равен горошине или больше, пост нарушается, если меньше, нет. Однако если вынуть остатки изо рта, а затем снова проглотить их, пост нарушается независимо от их размера.

Глотание слюны или мокроты пост не нарушает.

Если во время омовения вода случайно попала в горло через нос или рот (при этом человек помнил, что он постится), пост нарушается. В этом случае необходимо восполнить один день (каза), каффара не требуется.

Если человека вырвало непроизвольно, пост не нарушается независимо от объема рвоты. Если же вызвать рвоту намеренно с помощью чего-либо: если рот был полон, пост нарушается, если рвоты было мало, нет.

Если небольшая часть рвоты вышла и сама вернулась обратно, пост не нарушается, но если проглотить ее намеренно, нарушается.

Проглатывание несъедобных предметов (монета, камень, бумага, металл и так далее) нарушает пост. В этом случае восполняется один день (каза), каффара не выплачивается.

Намеренный прием пищи, питья или лекарств нарушает пост: требуются и каза, и каффара.

Половая связь во время поста нарушает его: требуются каза и каффара. Простые объятия, поцелуи и ласки с женой пост не нарушают. Однако если молодые люди не могут сдержать себя и есть риск вступления в связь, такие действия считаются макрухом (нежелательными).

Использование насвая, закапывание лекарств в уши или использование клизмы нарушает пост. В этих случаях необходимо восполнить день за день (каза), каффара не требуется.

Если из десен идет кровь и человек ее проглатывает, пост нарушается. Если крови совсем мало и вкус ее не ощущается на небе, не нарушается.

Какие действия являются макрухом (нежелательными)?

Попробовать что-то на вкус и выплюнуть — пост не нарушается, но делать это без необходимости нежелательно (макрух).

Разжевывать пищу для ребенка во рту — макрух. Если есть острая необходимость, не макрух.

Использование мисвака не нарушает пост. Использование зубной пасты — макрух.

Если чей-то пост нарушился в течение дня в месяц Рамазан, ему все равно не следует демонстративно есть и пить до заката солнца.

Разговляться нужно своевременно, затягивать время открытия поста — макрух.

Что, если поесть по забывчивости?

Если человек совершенно забыл, что постится, и поел или выпил, а потом вспомнил, пост не нарушается, его следует продолжить. Однако если после этого человек подумает «мой пост все равно нарушился» и продолжит есть уже намеренно, пост нарушается. В этом случае требуется только восполнение (каза) этого дня, каффара не нужна.

Как правильно совершать сухур, ифтар и в каких случаях ошибочное время приема пищи нарушает пост?

Сухур — это сунна, в ней есть благодать. Даже если нет аппетита, желательно съесть хотя бы пару фиников и выпить немного воды.

Разговляться (ифтар) лучше финиками, если их нет, фруктами, чем-то сладким или просто водой.

Если человек поел, думая, что время сухура еще не вышло, а оно уже закончилось, он должен продолжать день как постящийся, но этот день не засчитывается. Его нужно будет восполнить (каза) позже. То же самое касается случая, когда человек открыл пост, ошибочно подумав, что солнце уже село. Каффара в этих случаях не требуется.

Воздержание от пищи и питья без намерения не считается постом.

Как соблюдают пост больные и путники?

Если человек заболел во время поста или болел ранее и пост угрожает ухудшением здоровья, он может прервать и восполнить его (каза) в другие дни.

Путнику лучше поститься, если это не вредит его здоровью, так как Рамазан — самое благословенное время.

Если путник умрет в пути или больной умрет, не оправившись от болезни, восполнение пропущенных дней за них не требуется.

Если больной выздоровел, а путник вернулся домой, но они умерли после этого, не успев восполнить пост, восполнение становится обязательным (через завещание/фидья).

Как соблюдать пост женщинам во время беременности, менструации и послеродового периода?