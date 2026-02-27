Держать пост орозо растущему организму запрещено. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила санитарный врач департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Мария Кушубакова.

По ее словам, дети растут, им нужны микроэлементы, витамины, белки, жиры, углеводы.

«Растущий организм — очень энергичный, подвижный. При больших энергозатратах нужно полноценное питание. Ни в коем случае не стоит заставлять ребенка держать орозо. Такие случаи мы неоднократно обнаруживали при проверке школ. На юге республики был случай, когда все первоклассники держали орозо и в столовой ничего не готовили. В том случае мы порекомендовали органам образования переговорить с родителями и объяснить важность питания для детей», — сказала Мария Кушубакова.

Она отметила, что орозо должны держать в зрелом возрасте, когда человек осознанно выбирает путь, разбирается в религии и имеет свою точку зрения.

«Школьники в этом толком еще не разбираются. Поэтому мы, медработники, против. Родители должны ответственно подходить к вопросу здоровья своих детей», — резюмировала Мария Кушубакова.

Ранее сообщалось, что недостаток питания и нехватка сна могут значительно снизить концентрацию, внимание и способность к обучению. Это может привести к снижению успеваемости в школе и ухудшению учебных результатов.

В 2026 году месяц Рамазан (Орозо айы) начался 19 февраля.