В этом году Кадыр тун выпадает в ночь с 16 на 17 марта

В этом году Кадыр тун выпадает в ночь с 16 на 17 марта. Об этом 24.kg сообщили в Духовном управление мусульман Кыргызстана.

Кадыр тун — это особая ночь в исламе, которую называют «Ночью предопределения». Она является самой священной ночью месяца Рамазан. Считается, что в эту ночь ангел Джабраил передал Коран пророку. Также мусульмане верят в то, что в эту ночь ангелы спускаются с небес, чтобы передать их молитвы Всевышнему.

Как правило, в последние десять дней месяца Рамазан мусульмане всего мира с особым трепетом ожидают наступления Кадыр тун.
