Власть

Президент провел ооз ачар в центральной мечети Бишкека

Президент Садыр Жапаров сегодня, 6 марта, провел ооз ачар для прихожан Республиканской центральной мечети имени имама Сарахси в Бишкеке.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента. Садыр Жапаров провел ооз ачар в центральной мечети Бишкека

Как сообщили в пресс-службе главы государства, в своем обращении он поздравил собравшихся со священным месяцем Орозо и призвал верующих укреплять веру, проявлять милосердие и поддерживать друг друга.

Садыр Жапаров отметил, что в этот период особенно важно помогать нуждающимся и стремиться к духовному очищению.

Глава государства пожелал, чтобы молитвы и благие намерения верующих были приняты, а в каждой семье царили мир, благополучие и согласие. По его словам, месяц поста должен стать временем духовной радости, взаимопонимания и добрых дел.

После обращения президент вместе с прихожанами принял участие в ооз ачуу и совершил намаз.
