Кыргыз-Түрк Манас университетинде ачык асман алдындагы ооз ачуу саамалыгы өттү

Кыргыз-Түрк Манас университетинин кампусунда ачык асман алдында салттуу ооз ачуу өткөрүлдү. Университеттин маалыматы боюнча, бир дасторконго болжол менен сегиз миңге жакын адам чогулду.
Иш-чарага министр — элчилер баштаган мамлекеттик кызматкерлер, студенттер жана шаар тургундары катышты. Катышуучулар ыйык Рамазан айына мүнөздүү болгон өз ара колдоо жана биримдик рухун бөлүштү.
КТМУнун ректору, профессор Алпаслан Жейлан жана биринчи проректор, саясат таануу илимдеринин кандидаты, доцент Алмаз Ибраев ооз ачуу алдында конокторду тосуп, студенттер менен баарлашты.
Кампустун аймагында уюштурулган 12 өзүнчө тамак таратуу пунктунда өткөрүлгөн ооз ачар иш-чарасынын алкагында 8 миң адамга ооз ачар тамагы берилди