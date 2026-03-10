12:08
USD 87.45
EUR 100.88
RUB 1.11
Кыргызча

Орозо −2026: Ыйык Рамазандын акыркы 10 күндүгү башталды

Ыйык Рамазандын акыркы 10 күндүгү башталды. Ыйык Рамазан айынын акыркы 10 күнүнүн өзгөчөлүгү эмнеде?

1. Дал ушул акыркы 10 күндүктө Куран китеби түшүрүлгөн. «Бакара» сүрөсүнүн 185-аятында:

"Рамазан айы, бул айда адамдарга туура жол болуп, ушул туура жолдун жана жакшы менен жаманды ажыратуучунун ачык далилдери болуп (көрсөтүлүп) Куран түшүрүлдү",-деп баяндалат.

2. Дал ушул акыркы 10 күндүктө Кадыр Түн катылган. Пайгамбарыбыз:

"Кадыр түндү Рамазандын акыркы 10 күндүгүндө так сандардан издегиле«,- деген.

Ал эми бул түндүн кадыры Куранда миң айдан артык деп таасын баяндалат. Тагыраагы, Кадыр Түнү жасалган ибадаттар 83 жыл жана 4 ай бою жасалгандай көбөйтүлөт.

3. Итикаф (мечитте жалгыздануу). Пайгамбарыбыз Мухаммед (Алланын ага салам-салаваттары болсун) жана анын сахабалары мечитте жалгызданып, Жаратканга кайрылып, күнөөлөрүнүн кечирилишин сурашкан.

Ишенимдүү хадистердин биринде Аиша (Аллах андан ыраазы болсун) мындай деп баяндайт:

«Пайгамбар (Алланын ага салам-салаваттары болсун) Рамазан айынын акыркы 10 күндүгүндө төшөгүн жыйыштырып, аны бөлмөнүн бурчуна коюп, мечитте Жаратканга сыйынчу. Пайгамбарыбыздын көзү өткөн соң анын жубайлары да ушундай кылышкан» (Бухари, Муслим)
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/365274/
Кароо: 123
Басууга
Теги
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Президент провел ооз ачар в центральной мечети Бишкека
В этом году Кадыр тун выпадает в ночь с 16 на 17 марта
Держать пост орозо школьникам запрещено — санитарный врач
Орозо-2026. Порядок искупления поста при случайном и умышленном нарушении
Орозо −2026: Кайсы нерселер орозону бузат жана кайсы нерселер бузбайт?
В Кыргызстане фитр-садака можно оплатить по QR-коду
Рамазан-2026: Орозо кармоонун эрежелери
Орозо −2026: Дүйнөдө орозо кармоо убактысы 12ден 15 саатка чейин созулат
12 мифов о Рамазане: разъяснения теолога Кадыра ажы Маликова
Эң көп окулган жаңылыктар
Миң айдан да&nbsp;жакшы түн: Кадыр түндү кантип өткөрүү керек? Миң айдан да жакшы түн: Кадыр түндү кантип өткөрүү керек?
Карыя 22&nbsp;млн сом уурдаткан: алдамчылар кармалды Карыя 22 млн сом уурдаткан: алдамчылар кармалды
&laquo;Бала ырысы&raquo;: Кыргызстанда 3&nbsp;жашка чейинки балдарга жөлөкпул бериле баштайт «Бала ырысы»: Кыргызстанда 3 жашка чейинки балдарга жөлөкпул бериле баштайт
Түндүк-Түштүк альтернативдик жолунда кар көчкү түштү. Жол жабылды Түндүк-Түштүк альтернативдик жолунда кар көчкү түштү. Жол жабылды
10-март, шейшемби
11:52
ЖК комитети БШКнын курамын кыскартуу боюнча мыйзам долбоорун жактырды ЖК комитети БШКнын курамын кыскартуу боюнча мыйзам долб...
11:34
Нарын -Жаңы-Жол унаа жолу убактылуу жабылды
11:05
Мектептердин жанында ден соолукка зыяндуу азык-түлүктөрдү сатууга тыюу салынат
10:45
Орозо −2026: Ыйык Рамазандын акыркы 10 күндүгү башталды
10:35
Эдил Байсалов БУУнун Башкы катчысы кызматына аялды дайындоого чакырды