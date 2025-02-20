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Общество

В городе Ош изучают воздействие загрязненного воздуха на детей и женщин

Министр здравоохранения Эркин Чечейбаев провел техническую встречу с командой ЮНИСЕФ во главе с Самманом Тапа, на которой обсуждались ключевые вопросы улучшения эффективности финансирования здравоохранения, а также меры по снижению влияния загрязнения воздуха на здоровье детей и населения в целом.

По данным пресс-центра МЗ КР, стороны обсудили результаты анализа эффективности государственных расходов в секторе здравоохранения и подчеркнули необходимость увеличения инвестиций в первичную медико-санитарную помощь для улучшения доступа населения к медуслугам. В числе рекомендаций озвучена необходимость пересмотра некоторых принципов финансирования, усиления профилактической медицины, улучшения доступа к медикаментам, перехода к финансированию медицинской сферы, основанному на результатах.

На встрече также обсудили проблему загрязнения воздуха и его влияние на здоровье.

Консультант ЮНИСЕФ Джей Тернер представил стратегию по снижению воздействия загрязненного воздуха на детей и женщин. Он рассказал о пилотном проекте в городе Оше, направленном на изучение этой проблемы. Предварительные результаты исследования планируется представить в апреле 2025 года.

Отметим, что недавно Бишкек стал лидером по загрязнению воздуха в мире. При этом в Минприроды заявляли, что многие устройства, установленные для измерения уровня загрязнения воздуха, не соответствуют необходимым техническим требованиям и стандартам. Чиновники считают, что в городе смога стало меньше.

Среди основных причин смога называются отсутствие катализаторов у 85 процентов автомобилей в стране, увеличение количества жилмассивов вокруг столицы, хаотичное, неплановое строительство и вырубка деревьев.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/320500/
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