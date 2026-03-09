21:09
В Бишкеке оштрафовали водителей. Их машины загрязняли воздух

Инспекторы Бишкекского регионального управления службы экологического и технического надзора и сотрудники УПСМ провели очередной рейд по выявлению автотранспортных средств, превышающих допустимые нормы выбросов загрязняющих веществ. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды.

По ее данным, в ходе проверки выявлено два автомобиля с превышением допустимого уровня загрязнения выхлопных газов на более чем 50 процентов.

«В соответствии с Кодексом о правонарушениях в отношении водителей составлены протоколы. Общая сумма наложенных штрафов составила 15 тысяч сомов. Подобные рейды проводятся на регулярной основе с целью улучшения качества атмосферного воздуха, снижения уровня загрязнения в столице и повышения экологической ответственности автовладельцев», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/365195/
