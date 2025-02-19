16:22
USD 87.45
EUR 91.44
RUB 0.96
Общество

К 2026 году производство лекарств в Кыргызстане может приостановиться

Доля лекарств отечественного производства в Кыргызстане остается очень низкой, занимая примерно 2-3 процента. Об этом заявлено сегодня на круглом столе в Торгово-промышленной палате.

По словам представителей комитета фармацевтической и медицинской деятельности ТПП, к началу 2026 года деятельность отечественных производителей лекарств может приостановиться.

Это связано с прекращением действия национальных регистрационных удостоверений, а также нехваткой времени (до конца текущего года) на приведение в соответствие регистрационного досье согласно требованиям актов ЕАЭС и другими вопросами.

Уточняется, что всего по национальной процедуре в КР зарегистрировано около 6 тысяч лекарственных средств. Из них по правилам ЕАЭС, по данным на февраль 2025 года, зарегистрировано всего около 200. Это может привести к серьезным проблемам с обеспеченностью лекарствами в 2026-м.

На встрече также отмечена проблема сбоев в поставках препаратов, в том числе зарегистрированных, иногда даже недорогих. Некоторые лекарства отсутствуют на рынке длительное время, и пациентам приходится заказывать их самостоятельно.

Ранее сообщалось о риске перебоев с поставками лекарств на рынки стран ЕАЭС.
Крупнейшие фармацевтические ассоциации стран, входящих в Евразийский экономический союз, — Россия, Казахстан, Беларусь, Армения и Кыргызстан — обратились в правительство РФ с просьбой ускорить принятие послаблений по приведению регистрационных документов на препараты в соответствие с правилами ЕАЭС.

По их данным, в России компании уже прошли или инициировали необходимые изменения по 80 процентам препаратов, а в других государствах ЕАЭС документы поданы лишь по 10-20 процентам лекарств.

После 1 января 2026-го могут возникнуть перебои в лекарственном обеспечении населения стран — участниц ЕАЭС. В результате возможен коллапс с поставками лекарств.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/320440/
просмотров: 710
Версия для печати
Материалы по теме
Есть риск перебоев с поставками лекарств на рынки стран ЕАЭС — фармпроизводители
Экономики стран ЕАЭС до 2030 года будут расти в среднем на 4,5 процента
Уволились врачи. Пациенты НЦОГ не могли получить препараты
Лобби и агрессивная реклама — глава Минздрава о ситуации на рынке лекарств
Свободу передвижения рабочей силы просит обеспечить Россию посол Кыргызстана
Кыргызстан борется за беспошлинный порог в 200 евро для онлайн-покупок
Тайные аборты, клиники без лицензий. О чем говорил глава Минздрава на коллегии
Михаил Мишустин пообещал дешевый быстрый интернет на всей территории ЕАЭС
Евразийский межправительственный совет в узком составе: что обсуждали
То, что МВД определяет, какие лекарства ввозить, беспредел — Айсулуу Мамашова
Популярные новости
Круглосуточные стоматологии в&nbsp;Бишкеке. Адреса и&nbsp;телефоны Круглосуточные стоматологии в Бишкеке. Адреса и телефоны
Духовное управление мусульман сообщило дату начала Орозо Духовное управление мусульман сообщило дату начала Орозо
Племянница Садыра Жапарова Лазат Нуркожоева выходит замуж за&nbsp;Амантура Исмаилова Племянница Садыра Жапарова Лазат Нуркожоева выходит замуж за Амантура Исмаилова
Горнолыжные базы Кыргызстана. Где покататься и&nbsp;во&nbsp;сколько это обойдется Горнолыжные базы Кыргызстана. Где покататься и во сколько это обойдется
Бизнес
Комплексная помощь специалистов Acıbadem при неврологических заболеваниях Комплексная помощь специалистов Acıbadem при неврологических заболеваниях
MEGA объявляет о&nbsp;проведении аукциона по&nbsp;реализации автомобилей MEGA объявляет о проведении аукциона по реализации автомобилей
Манифест новой эпохи Манифест новой эпохи
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; подвело итоги 2024 года ОАО «Кыргызтелеком» подвело итоги 2024 года
19 февраля, среда
16:13
В ЖК интересуются, где подаренный Кыргызстану Борисом Ельциным спутник В ЖК интересуются, где подаренный Кыргызстану Борисом Е...
15:11
К 2026 году производство лекарств в Кыргызстане может приостановиться
15:02
Редкая птица устроилась на опоре ЛЭП. Энергетиков просят сохранить гнездо
14:59
Депутат ЖК предлагает закупать вместо оригиналов лекарств дженерики. Они дешевле
14:46
Выезд на встречку — патрульные за два часа оштрафовали водителей на 180 тысяч