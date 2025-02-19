К 2026 году производство лекарств в Кыргызстане может приостановиться

Доля лекарств отечественного производства в Кыргызстане остается очень низкой, занимая примерно 2-3 процента. Об этом заявлено сегодня на круглом столе в Торгово-промышленной палате.

По словам представителей комитета фармацевтической и медицинской деятельности ТПП, к началу 2026 года деятельность отечественных производителей лекарств может приостановиться.

Это связано с прекращением действия национальных регистрационных удостоверений, а также нехваткой времени (до конца текущего года) на приведение в соответствие регистрационного досье согласно требованиям актов ЕАЭС и другими вопросами.

Уточняется, что всего по национальной процедуре в КР зарегистрировано около 6 тысяч лекарственных средств. Из них по правилам ЕАЭС, по данным на февраль 2025 года, зарегистрировано всего около 200. Это может привести к серьезным проблемам с обеспеченностью лекарствами в 2026-м.

На встрече также отмечена проблема сбоев в поставках препаратов, в том числе зарегистрированных, иногда даже недорогих. Некоторые лекарства отсутствуют на рынке длительное время, и пациентам приходится заказывать их самостоятельно.

Ранее сообщалось о риске перебоев с поставками лекарств на рынки стран ЕАЭС.

Крупнейшие фармацевтические ассоциации стран, входящих в Евразийский экономический союз, — Россия, Казахстан, Беларусь, Армения и Кыргызстан — обратились в правительство РФ с просьбой ускорить принятие послаблений по приведению регистрационных документов на препараты в соответствие с правилами ЕАЭС.

По их данным, в России компании уже прошли или инициировали необходимые изменения по 80 процентам препаратов, а в других государствах ЕАЭС документы поданы лишь по 10-20 процентам лекарств.

После 1 января 2026-го могут возникнуть перебои в лекарственном обеспечении населения стран — участниц ЕАЭС. В результате возможен коллапс с поставками лекарств.