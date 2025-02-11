В мэрии Бишкека прокомментировали задолженность перед поставщиками угля

Мэрия Бишкека прокомментировала ситуацию с задолженностью за поставки угля на ТЭЦ столицы, подчеркнув, что эти обязательства не относятся к городской администрации.

Как поясняют городские власти, за поставку твердого топлива с месторождения Мин-Куш расплачивается не мэрия Бишкека, а муниципальное предприятие «Бишкекская тепловая электроцентраль».

Задолженность у ТЭЦ формируется в течение месяца, так как сначала предприятие выставляет счет за произведенную электроэнергию «Национальной электрической сети Кыргызстана» (НЭСК), а затем по мере поступления платежей погашает свои обязательства перед поставщиками угля.

В отношении компании «Али Курулуш», имеющей задолженность перед своими водителями, в мэрии уточнили, что ТЭЦ столицы, в свою очередь, также имеет долги перед этим перевозчиком. Расчеты будут производиться по мере поступления денег от НЭСК.

«Это ежемесячный повторяющийся процесс. До того, как ОАО «НЭСК» изыскивает денежные средства и оплачивает ТЭЦ Бишкека, каждый месяц накапливается сумма задолженности в размере 800-900 миллионов сомов», — говорится в сообщении.

В муниципалитете отметили, что финансовые средства городского бюджета направляются на ремонт дорог, благоустройство и другие нужды, а ТЭЦ столицы ведет расчеты за топливо за счет собственных бюджетных средств.

Также сообщается, что Министерство финансов выделяет средства для покрытия дефицита муниципальных предприятий «Бишкекская тепловая электроцентраль» и «Бишкектеплосети», связанного с разницей между тарифами и себестоимостью. Данный вопрос решается на уровне кабинета министров с участием Минфина.

В свою очередь, у ТЭЦ Бишкека предусмотрена ежегодная субсидия, часть финансовых средств пойдет на поставку газа.

Относительно поставки угля МП «Бишкекская тепловая электроцентраль» своевременно закроет свою задолженность, говорится в релизе.

Отметим, сегодня в Жогорку Кенеше депутат Айжигит Тыналиев сообщил, что водителей компании «Али Курулуш», которые поставляют уголь из Мин-Куша на ТЭЦ столицы, уже «несколько месяцев не могут получить заработную плату, потому как мэрия не рассчитывается с фирмой за поставки».