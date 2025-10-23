На ТЭЦ Бишкека провели учения по ликвидации утечки аммиака

На ТЭЦ столицы прошли командно-штабные учения в рамках плана подготовки гражданской обороны. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.
Во второй день тренировки проведена имитация утечки аммиака в химическом цехе предприятия. Целью стало отработать действия персонала станции и экстренных служб при авариях, связанных с выбросом опасных веществ.
В ходе практической части сотрудники ТЭЦ отработали алгоритм действий:
- оперативное оповещение служб гражданской обороны;
- эвакуация работников из зоны возможного заражения;
- локализация и ликвидация последствий условной аварии;
- оказание первой помощи пострадавшим.
По данным организаторов, такие учения позволяют проверить готовность персонала и экстренных служб к действиям в чрезвычайных ситуациях и повысить уровень промышленной безопасности на стратегическом объекте столицы.