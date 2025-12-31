11:51
Общество

ТЭЦ Бишкека перевели на усиленный режим работы

Фото пресс-службы мэрии

Персонал теплоэлектроцентрали Бишкека перевели на усиленный режим работы в связи с новогодними праздниками. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Аварийные бригады предприятия находятся в круглосуточной готовности для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации.

В целях обеспечения бесперебойного тепло- и электроснабжения усилен контроль за работой основного и вспомогательного оборудования. Организовано дежурство ответственных специалистов, а также обеспечено взаимодействие с профильными службами.

Муниципальное предприятие «Бишкек ТЭЦ» сообщило, что станция работает в штатном режиме, приняты все меры для стабильного и надежного энергоснабжения столицы в праздничные дни.
