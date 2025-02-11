Таможенная служба Кыргызстана объявляет конкурс в резерв кадров

Государственная таможенная служба объявляет конкурс на формирование резерва кадров для замещения вакантных должностей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Цель — прозрачность привлечения профессионалов и молодых специалистов на службу.
Кандидатов набирают по следующим направлениям:
- в резерв кадров Таможенной службы КР;
- на вакантную должность в подразделение ветеринарной службы «Учебно-специализированной» таможни;
- на вакантные должности в подразделения информационных технологий таможенных органов КР;
- для выпускников Российской таможенной академии РФ, прошедших обучение в очной форме по направлению «таможенная служба» на основании квоты, выделенной Россией.
Участвовать в конкурсе могут только граждане Кыргызстана в возрасте до 35 лет с соответствующим высшим образованием.
Срок подачи документов: с 10 по 17 марта 2025 года.
Место подачи: Бишкек, улица Байтика Баатыра, 4а, общественная приемная (административное здание Государственной таможенной службы).
Конкурс проходит в три этапа: сдача нормативов по физической подготовке, компьютерное тестирование и собеседование.
Телефоны для справок: 0312510651 (добавочный 148), 0312512443.
Подробную информацию о квалификационных требованиях и перечне документов вы можете найти по ссылке.