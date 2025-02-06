Выпускники вузов с красным дипломом смогут попасть в резерв кадров без конкурса

На заседании Жогорку Кенеша депутат Эмиль Токтошев предложил зачислять в резерв кадров государственной гражданской и муниципальной службы без конкурса выпускников вузов с красным дипломом.

По его словам, кадровый вопрос на госслужбе не решится, если давать привилегии только выпускникам президентского лицея «Акылман» и стипендиатам «Эл умуту».

Первый заместитель министра юстиции КР Зарема Аскарова ответила, что ко второму чтению законопроекта уже внесли норму о том, что выпускники вузов с особым статусом, окончившие обучение с отличием, получают право на зачисление в резерв кадров вне конкурса.

По словам Догдуркул Кендирбаевой, в стране у 11 высших учебных заведений есть особый статус.