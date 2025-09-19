Минздрав пополняет кадровый резерв управленцев для медучреждений

Министерство здравоохранения пополняет кадровый резерв управленцев для медучреждений Кыргызстана. Об этом сегодня на брифинге сообщила завотделом развития менеджмента Центра развития здравоохранения и медицинской техники Гульмайрам Ибраимова.

По ее словам, согласно Закону «Об охране здоровья граждан», назначение руководителей государственных организаций здравоохранения осуществляется только из резерва кадров руководителей.

В настоящее время в резерве состоит 453 участника, из которых 155 имеют право на участие в конкурсном отборе и назначении.

«Эти 155 человек прошли обязательную процедуру и доказали свою компетентность как менеджеры системы здравоохранения. Такой менеджер должен обладать универсальными компетенциями, которые давали бы ему возможность организовывать работу в любой организации здравоохранения, независимо от уровня и профиля. Отбор квалифицированных, обученных управленцев определяет качество медицинских услуг, предоставляемых населению. Поэтому Минздрав ставит перед собой стратегическую задачу обеспечить систему подготовленными менеджерами, способными решать задачи на местах более эффективно и с учетом менталитета, внутренних нюансов и так далее», — сказала Гульмайрам Ибраимова.

Включение в резерв не является основанием для автоматического назначения на руководящую должность. Чтобы получить право на участие в конкурсе, каждый кандидат обязан пройти первичную или итоговую аттестацию после прохождения профессиональной переподготовки по соответствующей программе.