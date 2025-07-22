Коллективу Таможенной службы представили председателя Алмаза Салиева

Первый заместитель главы кабинета министров Данияр Амангельдиев представил коллективу Таможенной службы председателя ведомства Алмаза Салиева. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Назначение состоялось в соответствии с указом президента Садыра Жапарова, которым ГТС выведена из структуры Министерства финансов и включена в состав кабмина как самостоятельный государственный орган.

Представляя руководителя коллективу ГТС, Данияр Амангельдиев подчеркнул, что реорганизация структуры проведена с целью упрощения административных процессов и повышения эффективности работы ведомства. По его словам, вместе с новыми возможностями возрастает и ответственность за достижение стратегических целей, стоящих перед службой.

В свою очередь, Алмаз Салиев поблагодарил руководство страны за оказанное высокое доверие и заверил, что сотрудники ГТС приложат все усилия для достижения поставленных задач.