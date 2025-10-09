10:43
Таможенная служба РФ ужесточает контроль за товарами с сертификатами Кыргызстана

Федеральная таможенная служба России ужесточает контроль за товарами с кыргызстанскими сертификатами соответствия техническим регламентам Таможенного союза. Об этом сообщает журнал «Логистика 360».

Отмечается, что российская таможня начала требовать дополнительные документы при ввозе товаров с кыргызскими сертификатами соответствия ТР ТС. Сотрудники ФТС в московских аэропортах стали запрашивать дополнительные документы, включая таможенную декларацию на ввоз образцов продукции для испытаний.

«Проблема заключается в том, что в Киргизии сертификат ТР ТС можно получить без проверки образцов, поэтому требуемую декларацию там выдать не могут. Ужесточение связано с поручением президента Путина пересмотреть правила ввоза продукции с иностранными сертификатами до января 2026 года.

Новые требования существенно влияют на стоимость сертификации. По данным Rocket Cargo, разница в цене может быть значительной: сертификат на импортные телефоны с проверкой образцов в России стоит 300 тысяч рублей, в Кыргызстане без испытаний — 70 тысяч рублей. В других случаях разница составляет 10-15 процентов в зависимости от типа груза и кода ТН ВЭД», — говорится в публикации.

Оформление сертификата в России также занимает больше времени: 1,5-2 месяца против 1-2 недель в Кыргызстане. Процедура включает выкуп образцов у поставщика, их растаможивание, проверку в органах сертификации и лабораторные испытания. Сертификаты ТР ТС требуются для машин и оборудования, низковольтного оборудования, бытовых электроприборов, газового оборудования, лифтов, автокомплектующих, продукции легкой промышленности, детских товаров, игрушек, СИЗ и детской мебели.

Сертификат соответствия технического регламента Таможенного союза — это документ, подтверждающий соответствие качества товара требованиям технических регламентов, действие которых признается всеми странами, входящими в состав ЕАЭС.
