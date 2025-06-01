Пункт пропуска «Сырдарья» на границе с Казахстаном откроют для людей и авто

Пункт пропуска «Сырдарья» на границе с Казахстаном откроют для граждан и автомобилей. Об этом сообщил пресс-секретарь Таможенного комитета Узбекистана Хусан Тангриев.

Отмечается, что заместитель председателя Таможенного комитета Отабек Чориев и зампредседателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Казахстана Бакытжан Слямов обсудили вопросы строительства, организации транспортного потока и передвижения физлиц на пограничных таможенных постах «Гишткуприк» и «Жибек Жолы».

Сейчас на пограничном таможенном посту «Гишткуприк» ведутся отделочные работы и благоустройство территории, а на прилегающем посту «Жибек Жолы» начаты строительные работы.

Основная часть автомобильных грузоперевозок из Узбекистана осуществляется через 4 таможенных поста на границе с Казахстаном — «Яллама», «С. Нажимов», «Сырдарья» и «Довут ота». На КПП ежесуточно проходят таможенный контроль около 2 тысяч 200 грузовиков. Это на 15 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Рост грузоперевозок объясняется увеличением внешней торговли и началом сезона сбора урожая.

В этой связи таможенные службы двух стран планируют разрешить перевозку негабаритных грузов через автомобильные пункты пропуска «Ок олтин» — «Целинный» и «Малик» — «Сырдарья». В результате увеличится пропускная способность на пограничных таможенных постах «Яллама», «С. Нажимов» и «Сырдарья», а также на прилегающих пограничных таможенных постах Казахстана.

КПП «Гишткуприк» (Черняевка), расположенный на границе Узбекистана с Казахстаном, с 5 февраля закрылся на ремонт, который продлится четыре месяца. Ограничение движения было введено для завершения масштабных строительно-реконструкционных работ.