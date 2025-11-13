09:46
USD 87.45
EUR 101.24
RUB 1.08
Общество

Спецмашины для Таможенной службы Кыргызстана передали коллеги из России

Федеральная таможенная служба России обеспечила закупку и передачу специальных автомобилей и оборудования для нужд Таможенной службы Кыргызстана. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

пресс-службы ФТС России
Фото пресс-службы ФТС России

В пресс-службе уточнили, что переданное оборудование повысит эффективность борьбы с незаконными перемещением, оборотом наркотиков и обеспечит прозрачность таможенного контроля.

«В 2025 году по просьбе кабинета министров КР Россия оказала техническое содействие коллегам. Так, по поручению правительства РФ ФТС обеспечила закупку и передачу специальных автомобилей и оборудования для нужд Таможенной службы Кыргызстана», — говорится в сообщении.

Состоялась официальная передача шести машин, специально оборудованных для комфортной и безопасной перевозки служебных собак, а также 60 персональных видеорегистраторов для сотрудников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/350681/
просмотров: 615
Версия для печати
Материалы по теме
Таможенная служба РФ ужесточает контроль за товарами с сертификатами Кыргызстана
Коллективу Таможенной службы представили председателя Алмаза Салиева
Таможня КР выявила нарушение при временном ввозе грузового самолета из Эмиратов
Пункт пропуска «Сырдарья» на границе с Казахстаном откроют для людей и авто
ГП «Таможенная инфраструктура» преобразовано в акционерное общество
Таможенная служба Кыргызстана объявляет конкурс в резерв кадров
План по налоговым доходам на 2025 год для Таможенной службы Кыргызстана повышен
В России арестованы два таможенника, которые в Кыргызстане требовали взятку
Таможенный пост «Узбекистан» на границе с Кыргызстаном будет временно закрыт
С 1 ноября на КПП «Кызыл-Кия» запустят электронную очередь для грузовиков
Популярные новости
В&nbsp;2026 году Орозо айт может совпасть с&nbsp;праздником Нооруз В 2026 году Орозо айт может совпасть с праздником Нооруз
Очередные манипуляции от&nbsp;Алмазбека Атамбаева. По&nbsp;следам его поста в&nbsp;соцсетях Очередные манипуляции от Алмазбека Атамбаева. По следам его поста в соцсетях
Без питьевой воды останется часть Бишкека Без питьевой воды останется часть Бишкека
Рейды в&nbsp;Бишкеке. Ежедневно штрафуют более 10&nbsp;пассажиров общественного транспорта Рейды в Бишкеке. Ежедневно штрафуют более 10 пассажиров общественного транспорта
Бизнес
Нацпрограмма от&nbsp;Минобразования и&nbsp;Central Asia Capital начнется в&nbsp;2026 году Нацпрограмма от Минобразования и Central Asia Capital начнется в 2026 году
iPhone 17&nbsp;уже в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; есть рассрочка с&nbsp;бесплатной доставкой iPhone 17 уже в O!Store — есть рассрочка с бесплатной доставкой
Акция: тур в&nbsp;Фукуок или iPhone 17&nbsp;Air за&nbsp;международные переводы Visa через BakAi Акция: тур в Фукуок или iPhone 17 Air за международные переводы Visa через BakAi
Royal Central Park Sales Academy&nbsp;&mdash; путь к&nbsp;формированию команды профессионалов Royal Central Park Sales Academy — путь к формированию команды профессионалов
13 ноября, четверг
09:46
Санкции. В мировом океане на танкерах скопился один миллиард баррелей нефти Санкции. В мировом океане на танкерах скопился один мил...
09:40
Врачей в России обяжут сообщать в МВД о нелегальных мигрантах
09:37
Канада ввела санкции против одного из кыргызстанских банков
09:25
ЦИК аккредитовала 170 международных наблюдателей на выборы депутатов парламента
09:21
Сом вновь подешевел ко всем основным валютам. Курс на 13 ноября