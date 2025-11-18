На таможне у узбекско-казахской границы появятся «зеленый» и «красный» коридоры

В Узбекистане на КПП «Гишткуприк» появятся «зеленый» и «красный» коридоры для автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба Таможенного комитета.

Фото Таможенного комитета Узбекистана. КПП «Гишткуприк»

Отмечается, что после реконструкции КПП расширится, а также получит быстрый и медленный коридоры для легковых авто. Здесь установили первый в Центральной Азии сканерный комплекс Z portal.

«Теперь этот объект, занимающий площадь 9 гектаров, станет не просто цифровым, а интеллектуальным таможенным постом», — заявили в Таможенном комитете.

Для предотвращения очередей дорогу на посту расширили до 16 автомобильных полос. После открытия, запланированного на начало 2026 года, он сможет ежедневно пропускать более 1 тысячи 500 машин и 50 тысяч пассажиров.

КПП «Гишткуприк» — пограничный таможенный пост, расположенный на границе Узбекистана с Казахстаном (с казахской стороны КПП «Жибек Жолы»).



С 5 февраля 2025-го пост закрыт на реконструкцию, которая ведется с 2022 года.