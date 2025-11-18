16:50
USD 87.45
EUR 101.48
RUB 1.08
Экономика

На таможне у узбекско-казахской границы появятся «зеленый» и «красный» коридоры

В Узбекистане на КПП «Гишткуприк» появятся «зеленый» и «красный» коридоры для автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба Таможенного комитета.

Таможенного комитета Узбекистана
Фото Таможенного комитета Узбекистана. КПП «Гишткуприк»

Отмечается, что после реконструкции КПП расширится, а также получит быстрый и медленный коридоры для легковых авто. Здесь установили первый в Центральной Азии сканерный комплекс Z portal.

«Теперь этот объект, занимающий площадь 9 гектаров, станет не просто цифровым, а интеллектуальным таможенным постом», — заявили в Таможенном комитете.

Для предотвращения очередей дорогу на посту расширили до 16 автомобильных полос. После открытия, запланированного на начало 2026 года, он сможет ежедневно пропускать более 1 тысячи 500 машин и 50 тысяч пассажиров.

КПП «Гишткуприк» — пограничный таможенный пост, расположенный на границе Узбекистана с Казахстаном (с казахской стороны КПП «Жибек Жолы»).

С 5 февраля 2025-го пост закрыт на реконструкцию, которая ведется с 2022 года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/351356/
просмотров: 230
Версия для печати
Материалы по теме
Ученые РФ предлагают изучить возможность поворота сибирских рек в Узбекистан
Центральная Азия и Азербайджан: новый этап духовного наследия и просвещения
Важный регион. Бельгия приняла решение открыть посольство в Узбекистане
Президент Садыр Жапаров посетит Узбекистан с рабочим визитом
Шавкат Мирзиеев заявил о новом уровне водноэнергетического сотрудничества в ЦА
Спецмашины для Таможенной службы Кыргызстана передали коллеги из России
Казахстан, Таджикистан и Узбекистан закупают три десятка самолетов Boeing
Узбекистан и США усиливают экономическое и гуманитарное партнерство
В Кыргызстане задержана партия контрабандного риса из Узбекистана
У узбекистанцев выявили массовые мутации из-за браков между родственниками
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане вводят отдельный таможенный режим для товаров интернет-торговли В Кыргызстане вводят отдельный таможенный режим для товаров интернет-торговли
Продукты дорожают, тарифы растут. На&nbsp;что цены в&nbsp;Кыргызстане выросли больше всего Продукты дорожают, тарифы растут. На что цены в Кыргызстане выросли больше всего
Торговый оборот Кыргызстана сократился на&nbsp;$1&nbsp;миллиард из-за падения экспорта Торговый оборот Кыргызстана сократился на $1 миллиард из-за падения экспорта
Ослабление сома продолжается, стабилен только доллар. Курс валют на&nbsp;17&nbsp;ноября Ослабление сома продолжается, стабилен только доллар. Курс валют на 17 ноября
Бизнес
&laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; особая поддержка тем, кто служит стране каждый день «Мамлекеттик» от MEGA — особая поддержка тем, кто служит стране каждый день
Сто тысяч сомов в&nbsp;подарок за&nbsp;оплату в&nbsp;автобусе! Главный приз: квартира в&nbsp;Бишкеке Сто тысяч сомов в подарок за оплату в автобусе! Главный приз: квартира в Бишкеке
Переводы в&nbsp;Узбекистан теперь доступны через приложение &laquo;Элкарт Мобайл&raquo; Переводы в Узбекистан теперь доступны через приложение «Элкарт Мобайл»
Возвращайте деньги с&nbsp;подпиской O!Prime. Подключайте БЕСПЛАТНО Возвращайте деньги с подпиской O!Prime. Подключайте БЕСПЛАТНО
18 ноября, вторник
16:48
Адылбек Касымалиев принял участие в заседании Совета глав правительств ШОС Адылбек Касымалиев принял участие в заседании Совета гл...
16:35
Госпрограмму по биоразнообразию до 2040 года представили в Кыргызстане
16:23
Концерн Ford официально прекратил производство Focus
16:19
Дебюрократизация: разрешительные документы для бизнеса сократят в два раза
16:09
На таможне у узбекско-казахской границы появятся «зеленый» и «красный» коридоры