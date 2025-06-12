Таможня КР выявила нарушение при временном ввозе грузового самолета из Эмиратов

Таможенная служба Кыргызстана выявила нарушение при временном ввозе грузового самолета из ОАЭ.

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По данным пресс-службы ведомства, в ходе досмотра лайнера, заявленного к реэкспорту, были обнаружены несоответствия серийных номеров двигателей. Установлено, что двигатели воздушного судна были заменены, однако соответствующее уведомление в таможенные органы не поступило, что противоречит статье 222 Таможенного кодекса ЕАЭС, согласно которой временно ввезенные транспортные средства должны сохраняться в неизменном состоянии.

Согласно оценке, государству был нанесен ущерб в размере 4 миллиона 363 тысячи 212 сомов. Материалы переданы в следственное управление Государственной таможенной службы.

Уголовное дело возбуждено не было, поскольку ущерб возмещен в полном объеме.