В КР внедряется институт резерва кандидатов на должности судей местных судов

25 сентября Жогорку Кенеш принял во втором и третьем чтениях Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты (конституционные законы «О Совете по делам правосудия» и «О статусе судей»)». Об этом сообщает пресс-служба Совета судей.

По ее данным, документ направлен на повышение эффективности и прозрачности процедуры отбора судей местных судов, обеспечение стабильности в работе судебной системы и укрепление ее кадрового потенциала.

«Основным новшеством является внедрение института резерва кандидатов на должности судей местных судов. Новый механизм позволит заранее формировать пул квалифицированных специалистов, готовых в кратчайшие сроки приступить к исполнению обязанностей судьи по мере появления вакантных должностей.

Правоприменительная практика показала, что текущий процесс отбора судей может занимать длительное время.

Такие задержки приводят к кадровому дефициту, перегрузке работающих судей, затягиванию сроков рассмотрения дел и, как следствие, снижению доверия граждан к судебной системе. Введение резерва позволит значительно сократить время на замещение вакантных позиций и повысить устойчивость судебной системы.

Совет по делам правосудия будет проводить конкурс на включение претендентов в кадровый резерв. Отобранные кандидаты пройдут обучение в Высшей школе правосудия и стажировку в судах общей юрисдикции.

В случае появления вакантной должности претендент из резерва (в соответствии с очередностью и рейтингом) будет направляться президенту для назначения.

Срок пребывания в резерве — не более двух лет, что обеспечит актуальность профессиональных знаний и сохранение практических навыков», — говорится в сообщении.

По итогам совместной работы Совета судей и Совета по делам правосудия проведен анализ существующих проблем в системе подбора судей, обобщена правоприменительная практика и изучен международный опыт (Германия, Франция, Узбекистан, Молдова).

На основе этого разработан проект изменений, предусматривающий внедрение института кадрового резерва как сбалансированного решения для повышения прозрачности и эффективности отбора судей.