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Общество

ОСАГО. Что делать, если страховая компания не выполняет свои обязательства

Многие кыргызстанцы переживают о том, можно ли доверять страховым компаниям и насколько они покроют расходы при дорожно-транспортных происшествиях. Речь об этом шла в прямом эфире «Биринчи радио».

Представитель одной из частных страховых организаций Рустамбек Тагаев пояснил, что возмещение производится согласно закону. «Лимит ответственности составляет 450 тысяч сомов, то есть в пределах 150 тысяч мы отвечаем по имуществу и в пределах 300 тысяч — за жизнь и здоровье», — сказал он.

Рустамбек Тагаев отметил, что сотрудники страховых компаний не являются специалистами по имуществу, поэтому в случае ДТП они вызывают эксперта, который определяет сумму нанесенного ущерба. Если пострадавший согласен, то организация выплачивает эту сумму ему или той компании, которая производит ремонт автотранспорта.

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«Если вы застрахованы и страховая фирма начинает отказываться от выполнения своих обязательств, то есть возможность обратиться в Госфиннадзор. В каждом полисе указаны контактные телефоны службы», — посоветовал Рустамбек Тагаев.

Закон «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств» вступил в силу 7 февраля 2016 года и продолжает действовать, несмотря на отсрочку штрафов для физических лиц до 1 июля 2025-го.

Отметим, что с 1 апреля 2023 года штрафные меры уже применяются к владельцам или водителям автотранспортных средств, зарегистрированных в других государствах, а также к юридическим лицам, включая государственные органы и органы местного самоуправления. Для юрлиц размер штрафа за отсутствие полиса ОСАГО составляет 13 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319424/
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