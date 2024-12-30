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Общество

Штраф за отсутствие ОСАГО перенесли с 1 января 2025 года на 1 июля

Введение штрафов за отсутствие полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОСАГО) для владельцев автотранспортных средств, которое планировалось с 1 января 2025 года, перенесли на 1 июля 2025-го. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Напомним, ранее с инициативой перенести эти сроки выступило Министерство экономики и инвестиций. Ведомством совместно со страховыми компаниями был подготовлен медиаплан по проведению информационно-разъяснительной кампании среди населения о пользе и преимуществах обязательного страхования гражданско-правовой ответственности.

По сведениям Государственного агентства по регистрации транспортных средств и водительского состава, сейчас в Кыргызстане зарегистрировано 1 миллион 690 тысяч автотранспортных средств, а количество застрахованных водителей составляет всего 108 тысяч 500.

В кабмине считают, что, учитывая низкий уровень застраховавшихся, а также необходимость доведения до населения полноценной и четкой информации об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств, необходимо продлить срок введения штрафных санкций до 1 июля 2025 года.

Размер штрафа для физических лиц составит 3 тысячи сомов.

Закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств приняли в Кыргызстане почти девять лет назад. Однако сроки введения штрафных санкций за отсутствие полиса ОСАГО постоянно переносят.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315764/
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