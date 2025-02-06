10:50
USD 87.45
EUR 90.98
RUB 0.88
Общество

Айбек Джунушалиев отправился в Казань на архитектурно-строительный форум

Мэр Казани Ильсур Метшин встретился с мэром Бишкека Айбеком Джунушалиевым. Делегация столицы Кыргызстана приехала в столицу Татарстана для участия в международном архитектурно-строительном форуме «Казаныш», который стартует сегодня, 6 февраля. Об этом сообщается на сайте муниципалитета.

пресс-службы мэрии Казани
Фото пресс-службы мэрии Казани. Мэр Казани Ильсур Метшин встретился с мэром Бишкека Айбеком Джунушалиевым

Стороны обсудили вопросы городского благоустройства. «Много лет Казань и Бишкек поддерживают дружественные, партнерские связи. Договор об экономическом и социально-культурном сотрудничестве между двумя столицами был заключен в 1998 году. За это время городами реализовано множество совместных проектов в разных областях», — говорится в сообщении.

Отметим, в феврале прошлого года в Казани открылось Генеральное консульство Кыргызстана. Сфера деятельности генконсульства охватывает территории Татарстана, Башкортостана, Марий Эл, Мордовии, Чувашии, Удмуртии и Ульяновской области.

Международный форум «Казаныш» — архитектурное продолжение саммита БРИКС. В нем примут участие около 400 спикеров из 24 стран мира. В тематической программе «Единство разнообразия» планируется более 115 мероприятий.

В числе членов делегации из КР также заместитель мэра по социальным вопросам Виктория Мозгачева, главный архитектор Бишкека Урмат Карыбаев и начальник управления культуры мэрии Бишкека Урмат Белекбаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319078/
просмотров: 675
Версия для печати
Материалы по теме
Жанар Акаев: Мэр должен заниматься городом, а не бесконечными заседаниями
Нет разногласий. В мэрии Бишкека ответили Куванычбеку Конгантиеву
Мэр намеренно провоцирует конфликт с депутатами БГК — Куванычбек Конгантиев
Мэр меня оклеветал, в субаренду участки не сдаю — Максат Токтогулов
Мэр Бишкека демонстративно покинул заседание фракций БГК
Депутат БГК сдает в субаренду муниципальную собственность за $9 тысяч
Мэр Бишкека просит депутатов БГК не отвлекать муниципалитет от работы
Мэрия Бишкека наняла психолога для водителей автобусов
Мэр Айбек Джунушалиев поддержал инициативу о реновации столицы
Дроны в Казани. Консульство дает разъяснения кыргызстанцам, живущим в городе
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
Кыргызстанцы жалуются в&nbsp;связи с&nbsp;переездом Госрегистра: кабмин отреагировал Кыргызстанцы жалуются в связи с переездом Госрегистра: кабмин отреагировал
В&nbsp;Кыргызстане теперь не&nbsp;будет переноса рабочих дней на&nbsp;субботы В Кыргызстане теперь не будет переноса рабочих дней на субботы
Вылечить нельзя, но&nbsp;остановить разрушение можно&nbsp;&mdash; травматолог-ортопед о&nbsp;суставах Вылечить нельзя, но остановить разрушение можно — травматолог-ортопед о суставах
Бизнес
Рабочий лайфхак: рассказываем, как пользоваться мобильной связью&nbsp;О! бесплатно Рабочий лайфхак: рассказываем, как пользоваться мобильной связью О! бесплатно
Почему бизнесменам удобно пользоваться POS-терминалами от&nbsp;O!Bank? Почему бизнесменам удобно пользоваться POS-терминалами от O!Bank?
Один билет&nbsp;&mdash; и&nbsp;весь мир у&nbsp;ваших ног! Как выиграть 10&nbsp;МИЛЛИОНОВ на&nbsp;кругосветку Один билет — и весь мир у ваших ног! Как выиграть 10 МИЛЛИОНОВ на кругосветку
Почему Мишустин резко высказался о&nbsp;судьбе российских инвесторов: мнение юриста Почему Мишустин резко высказался о судьбе российских инвесторов: мнение юриста
6 февраля, четверг
10:42
Студию отечественного певца обокрали более чем на 500 тысяч сомов Студию отечественного певца обокрали более чем на 500 т...
10:30
Рабочий лайфхак: рассказываем, как пользоваться мобильной связью О! бесплатно
10:22
Мэр Оша разрешил работать незаконному кафе «Манас-Ата», но потом передумал
10:20
Мирный план Трампа по Украине озвучат на Мюнхенской конференции по безопасности
09:59
Кремль впервые признал контакты с Трампом по ситуации вокруг Украины