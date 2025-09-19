14:19
Этнодизайнер из КР представила свою коллекцию на Kazan Digital fashion week

Кыргызстанский этнодизайнер и модельер-конструктор Асылжан Камбарова в Татарстане представила свою коллекцию на показе мод Kazan Digital fashion week — 2025. Об этом сообщает «Татар-информ».

из архива
Фото из архива. Кыргызстанский этнодизайнер и модельер-конструктор Асылжан Камбарова

Асылжан Камбарова отметила, что на модном показе в Казани оказалась впервые. Она показала ценителям моды плащи, накидки, кафтаны, платья с тюркским орнаментом.

«Сегодняшняя коллекция — современная этника, так как у нас тематика цифровой технологии. Я использовала петчворк, или лоскутное шитье, но в современной интерпретации. Петчворк — этнический, национальный элемент, который мы задействовали в повседневных костюмах», — рассказала дизайнер.

По ее словам, во многом источник вдохновения для нее — природа КР.

«Кыргызстан является очень красивой страной с красивыми горами и в целом природой. Это все мы отражаем в наших костюмах», — добавила Асылжан Камбарова.

В Татарстане она увидела множество восточных элементов, схожих с родной культурой.

«Все-таки мы тюркские народы. Где-то я вижу национальные узоры, которые схожи с нашими, где-то традиции тоже схожи с нашими. Здесь, в Казани, я чувствую себя почти как в родной стране», — подчеркнула дизайнер.

Миссия международного форума Kazan Digital fashion week — 2025 — содействовать в обмене научно-технической информацией, консолидации научно-технологических активов, способных эффективно решить задачи импортозамещения и импортоопережения, обеспечить технологический суверенитет и суверенитет данных как основу лидерства России в международном сотрудничестве, проинформировали организаторы.
