Экономика

РФ и Кыргызстан договорились о стратегическом сотрудничестве в сфере энергетики

Россия и Кыргызстан договорились о стратегическом сотрудничестве в сфере энергетики. Решение принято на полях форума «Энергопром» в Казани, сообщает агентство «Татар-информ».

Глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев и министр энергетики КР Таалайбек Ибраев подписали соответствующий меморандум о взаимопонимании. Российский чиновник назвал соглашение стратегическим, оно кардинально меняет взаимоотношения как внутри государства, так и за рубежом.

«Это соглашение-меморандум закладывает основу для подписания консолидированного долгосрочного контракта на поставку электрооборудования российского производства в Киргизию», — пояснил он.

Сергей Цивилев отметил: на форуме уже представлены производства из Беларуси и КР, а также выразил надежду на то, что в следующем году присоединятся все страны СНГ.

Он заявил о готовности обмениваться технологиями с партнерами, загружать отечественное производство и заниматься локализацией заводов «у наших друзей и также в обратную сторону», а также назвал это огромным шагом вперед для развития отрасли.
