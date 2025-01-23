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Общество

Жест Илона Маска на инаугурации Дональда Трампа: как отреагировали в Германии

Неоднозначный жест Илона Маска быстро повлек за собой ожидаемую реакцию в Германии. Как сообщает газета Der Tagesspiegel, политические активисты вывели на стену завода Tesla в Берлине изображение миллиардера с вытянутой рукой и добавили слово «Heil».

Причем, как отмечает издание, охранник завода Tesla «ничего не заметил». А полиция заявила, что фото, появившиеся в Сети, – это фейк.

В ответ активисты «Центра политической красоты», которые сообщили о своей акции, опубликовали еще пару фотографий. На одной из них на стене предприятия четко видно надпись «Бойкот Tesla».

Напомним, после инаугурации президента США Дональда Трампа Илон Маск выступил в Capital One Arena и сразу стал объектом жарких споров. Во время своей речи бизнесмен несколько раз отсалютовал сторонникам. Пользователи соцсетей обратили внимание, что этот жест похож на нацистское приветствие.

Лидер Соединенных Штатов ранее назначил Илона Маска главой департамента по эффективности правительства (DOGE).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317752/
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