В Эмиратах создали мультиязыковой ИИ-переводчик языка жестов

В Объединенных Арабских Эмиратах создали мультиязыковой ИИ-переводчик языка жестов. Приложение помогает людям с нарушениями слуха общаться, учиться и работать, снимая языковые барьеры, сообщает Emirates News Agency.

Уточняется, что исследователи из Университета Абу-Даби разработали приложение HearMe, способное переводить язык жестов в текст и обратно. Оно работает с использованием искусственного интеллекта и помогает людям с нарушениями слуха из разных стран общаться в реальном времени, например, в школе или на работе. Приложение также поддерживает перевод между разными языками жестов.

Университет уже получил патент на него.