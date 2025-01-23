Ядерная война больше не является единственной угрозой. Сегодня мир сталкивается с двумя новыми опасностями: климатическим кризисом и стремительным бесконтрольным развитием искусственного интеллекта, заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По его словам, зависимость человечества от ископаемого топлива не щадит никого.

Антониу Гутерриш привлек внимание к тому, что 13 крупнейших мировых портов, через которые перевозятся нефть и газ, могут быть затоплены из-за повышения уровня моря, вызванного глобальным потеплением, происходящим из-за сжигания угля, нефти и газа.

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Генсек также отметил, что некоторые компании и финансовые учреждения отказываются от своих климатических обязательств. Это, по его словам, недальновидно, эгоистично и приведет к еще большим проблемам.

Антониу Гутерриш призвал мировых лидеров выполнить свои обещания по подготовке новых национальных планов борьбы с изменением климата до конца года, когда в Бразилии откроется Конференция ООН по климату (КС-30).

Он подчеркнул, что ИИ — это одновременно огромный потенциал и серьезная угроза. С одной стороны, искусственный интеллект уже успешно применяется в сферах образования, здравоохранения и сельского хозяйства. С другой — без должного контроля он способен разрушить экономики, подорвать доверие к институтам и усилить неравенство.

По мнению генсека, мировым лидерам необходимо реформировать международные институты, такие как Совет безопасности ООН, и финансовую систему, чтобы эти структуры могли справляться с современными вызовами. Однако для этого нужна политическая воля, которая, по его словам, пока проявляется слабо.

Ранее в ООН выразили сожаление о выходе США из Парижского соглашения по климату. Дональд Трамп заявил, что Америка будет бурить и поставлять топливо по всему миру.

Представитель Всемирной метеорологической организации Клэр Нуллис отметила очевидную необходимость соблюдения соглашения всеми странами, особенно учитывая, что 2024-й стал самым жарким годом в истории.