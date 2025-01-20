Беспорядки в Сеуле. МИД просит кыргызстанцев пока воздержаться от прогулок

В связи с последними событиями в Республике Корея Министерство иностранных дел Кыргызстана рекомендует гражданам, находящимся на территории этой страны, проявлять максимальную бдительность и воздержаться от выхода из мест проживания без острой необходимости.

«В целях безопасности просим строго следовать инструкциям местных властей и полностью воздержаться от участия в любых массовых мероприятиях», — говорится в сообщении.

В случае возникновения чрезвычайных обстоятельств необходимо обращаться в посольство Кыргызской Республики в Республике Корея по телефону горячей линии +821097980951.

Напомним, вчера в Сеуле после ареста отстраненного от власти президента начались беспорядки. После того как Западный окружной суд Сеула выдал ордер на арест отстраненного от власти президента Южной Кореи Юн Сок Еля, его сторонники устроили беспорядки. У здания суда собралось более 40 тысяч человек. Они скандировали имя главы государства и размахивали флагами Южной Кореи и США. После того как Юн Сок Еля увели из здания суда, митингующие стали громить автомобили следователей, некоторые ворвались в здание суда и бросали в полицейских стулья, мусор и другие предметы.