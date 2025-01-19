В Сеуле после ареста отстраненного от власти президента начались беспорядки. Об этом сообщает «Ренхап».

Уточняется, что после того, как Западный окружной суд Сеула выдал ордер на арест отстраненного от власти президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, его сторонники устроили беспорядки.

По данным агентства, у здания суда собрались более 40 тысяч человек. Они скандировали имя президента и размахивали флагами Южной Кореи и США. После того, как Юн Сок Ëля увели из здания суда, митингующие стали громить автомобили следователей, некоторые ворвались в здание суда и бросали в полицейских стулья, мусор и другие предметы.

По решению суда, Юн Сок Ëль будет арестован на срок до 20 дней. Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц Южной Кореи планирует передать президента прокуратуре через 10 дней. Ожидается, что за это время ему предъявят обвинение.

В начале декабря президент Южной Кореи пытался ввести в стране военное положение, после чего парламент обвинил его в попытке мятежа и объявил главе государства импичмент.

Юн Сок Ёль отстранен от исполнения президентских обязанностей с 14 декабря, но для того, чтобы сместить его с должности, импичмент должен быть одобрен Конституционным судом. Пока суд не принял решение, он официально остается президентом.

Сам глава страны еще в первой половине декабря отверг обвинения в попытке мятежа и заявил, что введение военного положения было «политически выверенным решением» и он принял его, чтобы защитить государство от оппозиции, которая, по его словам, парализовала работу правительства.