15:05
Общество

В России запущен второй этап эксперимента по цифровому учету иностранцев

С 30 июня 2025 года в России начался второй этап экспериментального внедрения новых правил въезда и пребывания иностранцев. Об этом сообщили на пресс-конференции в МИД.

По словам заведующего отделом консульского департамента МИД Алмазбека Байбосова, в рамках этого эксперимента иностранцы, въезжающие в страну без визы, могут подать заявление через мобильное приложение ruID.

«Это приложение окажет помощь для формирования цифрового профиля, который в будущем обеспечит взаимодействие с госорганами в электронном формате. Хочу отметить, что заполнение заявления является добровольным и не влияет на решение о въезде», — рассказал он.

Справка

ruID — это мобильное приложение, разработанное для иностранцев и лиц без гражданства, планирующих въезд или уже находящихся на территории России. Оно позволяет подать заявление о въезде, проверить ограничения на въезд, а также сформировать цифровой профиль для получения госуслуг в РФ. Приложение доступно для скачивания в RuStore, Google Play, App Gallery и App Store.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/339320/
