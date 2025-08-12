В России запущен второй этап эксперимента по цифровому учету иностранцев

С 30 июня 2025 года в России начался второй этап экспериментального внедрения новых правил въезда и пребывания иностранцев. Об этом сообщили на пресс-конференции в МИД.

По словам заведующего отделом консульского департамента МИД Алмазбека Байбосова, в рамках этого эксперимента иностранцы, въезжающие в страну без визы, могут подать заявление через мобильное приложение ruID.

«Это приложение окажет помощь для формирования цифрового профиля, который в будущем обеспечит взаимодействие с госорганами в электронном формате. Хочу отметить, что заполнение заявления является добровольным и не влияет на решение о въезде», — рассказал он.