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Общество

Прекращение огня: ХАМАС передал Израилю список освобождаемых заложников

Израиль с задержкой, но получил от ХАМАС список заложников, которые будут освобождены согласно условиям о прекращении огня, сообщил советник офиса премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Ранее боевики утверждали, что его не могли предоставить вовремя из-за «технической» проблемы.

Times of Israel
Фото Times of Israel. Палестинские группировки обещали освободить 33 израильских заложника.

По данным Times of Israel, сегодня должны быть освобождены три женщины. По условиям сделки, ХАМАС должен был назвать их имена еще днем 18 января. Речь идет о Ронен Гонен (24 года), Эмили Дамари (28 лет) и Дорон Штейнбрехер (31 год).

Из-за задержки в передаче списка армия Израиля нанесла несколько ударов по сектору Газа. В результате атаки погибли восемь человек, еще 25 получили ранения, сообщает Reuters.

Ранее сообщалось, что Израиль и ХАМАС подписали долгожданное соглашение о прекращении огня. Информацию об этом подтвердил премьер-министр Катара Мохаммед Аль Тани — это государство выступало посредником в переговорах.

Палестинские группировки обещали освободить 33 израильских заложника.

Египет, Катар и США гарантируют выполнение соглашения о прекращении огня на всех трех его этапах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317210/
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