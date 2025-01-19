Прекращение огня: ХАМАС передал Израилю список освобождаемых заложников

Израиль с задержкой, но получил от ХАМАС список заложников, которые будут освобождены согласно условиям о прекращении огня, сообщил советник офиса премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Ранее боевики утверждали, что его не могли предоставить вовремя из-за «технической» проблемы.
По данным Times of Israel, сегодня должны быть освобождены три женщины. По условиям сделки, ХАМАС должен был назвать их имена еще днем 18 января. Речь идет о Ронен Гонен (24 года), Эмили Дамари (28 лет) и Дорон Штейнбрехер (31 год).
Из-за задержки в передаче списка армия Израиля нанесла несколько ударов по сектору Газа. В результате атаки погибли восемь человек, еще 25 получили ранения, сообщает Reuters.
Ранее сообщалось, что Израиль и ХАМАС подписали долгожданное соглашение о прекращении огня. Информацию об этом подтвердил премьер-министр Катара Мохаммед Аль Тани — это государство выступало посредником в переговорах.
Палестинские группировки обещали освободить 33 израильских заложника.
Египет, Катар и США гарантируют выполнение соглашения о прекращении огня на всех трех его этапах.