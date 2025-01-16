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Общество

«Керемет Банк» прокомментировал введение санкций со стороны Минфина США

«Керемет Банк» выступил с официальным заявлением относительно санкций Минфина США.

В сообщении говорится, что «Керемет Банк» является одним из ведущих банков Кыргызской Республики, надежным и эффективным партнером, активно поддерживающим развитие национальной экономики.

«Мы гордимся своей ролью в обеспечении финансовой стабильности страны и остаемся верными своему обязательству предоставлять качественные услуги нашим клиентам и партнерам», — отмечено в релизе.

В банке подчеркнули, что всегда работают в строгом соответствии с национальным законодательством и международным правом, придерживаясь принципов прозрачности и ответственности.

Отмечено, что «Керемет» обратится в OFAC с целью обжалования заявления Офиса контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), в котором утверждается о якобы имевших место нарушениях со стороны банка.

В настоящее время банк продолжает функционировать в штатном режиме, выполняя свои обязательства перед клиентами и партнерами с неизменной приверженностью принципам прозрачности, надежности и ответственности.

«Указанные события не повлияют на деятельность банка, и банк в полном объеме продолжает выполнять свои обязательства перед вкладчиками. Все отделения работают согласно графику, операционная деятельностью осуществляется в полной мере. Мы открыты к диалогу и готовы сотрудничать с регулирующими органами, включая международных аудиторов, и будем дополнительно оповещать партнеров и клиентов банка по мере возникновения новой информации», — говорится в сообщении.

Накануне США расширили санкции против российского финансового сектора. Под ограничения попали 15 организаций и одно физическое лицо, которые, как заявлено, поддерживают российскую оборонную промышленность.

Минфин США также включил кыргызский «Керемет Банк» в санкционный список за участие в обходе ограничений, введенных против России. По данным ведомства, банк работал в связке с российским «Промсвязьбанком», который финансирует оборонную промышленность РФ и находится под санкциями с 2022 года.

С лета 2024-го «Керемет Банк» помогал проводить международные переводы для «Промсвязьбанка». Кроме того, по информации США, в схеме участвовал российско-молдавский бизнесмен Илан Шор, обсуждавший роль «Керемет Банка» в обходе санкций.

В 2024 году контрольный пакет акций банка продан компании, связанной с российским олигархом. Это, как считают американские власти, сделало «Керемет Банк» важным звеном в схеме обхода санкционных ограничений.

Нацбанк также прокомментировал санкции США против «Керемет Банка». По данным регулятора, банковский сектор Кыргызстана сохраняет стабильность и обладает достаточной капитализацией, ликвидностью и устойчивостью к внешним рискам. Он также сообщил о мерах по минимизации негативного воздействия санкций на финансовую систему страны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316959/
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